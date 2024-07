Brasil nas Olimpíadas: quais as principais chances de medalha?

Aos 16 anos, Rayssa Leal é uma das fortes concorrentes a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris Crédito: Pablo VERA / AFP

Com o início das Olimpíadas marcado para 26 de julho, já é possível analisar as chances de medalha do Time Brasil. As principais esperanças são veteranos olímpicos ao entrarem na disputa com mais experiência, o que não descarta a possibilidade do pódio para novatos. Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp De acordo com o ranking de medalhas virtual da Nielsen, o Brasil pode finalizar o ciclo de Paris 2024 totalizando 16 medalhas, sendo sete ouros, seis pratas e três bronzes. Esse resultado colocaria o time canarinho no 15° lugar da classificação, enquanto o pódio seria composto por EUA, China e Inglaterra.

O quadro reúne estatísticas de Olimpíadas, Mundiais e Copas do Mundo anteriores para realizar uma previsão das medalhas de ouro, prata e bronze. Paris 2024: principais chances de medalha para o Brasil O Brasil terá representantes em 39 modalidades das Olimpíadas de 2024, com maiores chances de ouro em seis delas: vôlei de praia, boxe, ginástica artística, skate, surfe e vela. Outros fortes candidatos ao número um do pódio são o atletismo e a maratona aquática (natação). Vôlei de praia em Paris 2024 No vôlei de praia, a dupla Ana Patrícia e Duda chegam fortes para a disputa. Atuais líderes do ranking, as duas levaram a medalha de prata no Mundial de 2023 e têm chances reais de pódio mais uma vez. Carol Solberg e Bárbara Seixas também são boas apostas na modalidade.