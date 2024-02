Pressionado, Brasil enfrenta Venezuela e busca reação por vaga para Olimpíadas

Brasil e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira, 8, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. O confronto é válido pela segunda rodada do quadrangular final do torneio Pré-Olímpico, no qual as duas melhores seleções se classificam para os Jogos de Paris-2024.

Derrotada pelo Paraguai na primeira rodada desta fase da competição, a seleção brasileira se vê em uma situação delicada e chega pressionada para o confronto diante dos anfitriões. A Amarelinha ocupa o último lugar do quadrangular, tendo sido a única equipe a perder na largada. O Paraguai, por sua vez, é o líder, com três pontos, seguido por Argentina e Venezuela, ambas com um ponto após empate.

Depois de buscar, nos acréscimos, o empate contra a Argentina, a seleção venezuelana segue invicta no Pré-Olímpico. A equipe de Ricardo Valiño tem o retrospecto de duas vitórias e três empates na competição. A seleção de Ramon Menezes, por sua vez, ostenta o histórico de três triunfos e dois reveses.