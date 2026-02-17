Fortaleza BC recebe Pato Basquete e tenta se recuperar de sequência ruim no NBB

Fortaleza BC recebe Pato Basquete e tenta se recuperar de sequência ruim no NBBCarcalaion soma apenas uma vitória nos últimos 13 jogos da competição e mira reabilitação em duelo nesta quarta-feira, 18, no CFO
Em meio ao momento negativo na atual temporada do NBB, o Fortaleza Basquete Cearense busca reagir para deixar a antepenúltima posição e terá pela frente o Pato Basquete-PR, nesta quarta-feira, 18, às 19h30min, no Centro de Formação Olímpica, pela 18ª rodada da competição.
O Carcalaion amargou quatro derrotas nos quatro jogos mais recentes, contra Unifacisa-PB (71 a 66), São José-SP (97 a 82), Corinthians (96 a 76) e Mogi Basquete-SP (88 a 76). A equipe comandada por Jelena Todorovic está em 18º lugar do NBB, à frente apenas de Vasco e Osasco.
A última vitória foi há pouco mais de um mês, no dia 16 de janeiro, quando bateu o Botafogo por 86 a 82, dentro de casa. Em um recorte mais amplo, este foi o único resultado positivo nos 13 jogos mais recentes, já que houve uma sequência de oito derrotas anteriormente.
Em 26 jogos na temporada, o Fortaleza BC obteve apenas cinco triunfos e sofreu 21 derrotas, o que deixa a equipe na briga contra o rebaixamento.
O maior pontuador do time é o armador australiano Alex Mudronja, com média de 18,7 pontos na competição. O ala Da Silva tem média de 6,5 rebotes, e o armador norte-americano Dupree tem média de 3,8 assistências.
No duelo do primeiro turno contra o Pato, o Carcalaion perdeu por 82 a 79, em novembro do ano passado.
A equipe paranaense está apenas duas posições à frente do Tricolor, em 16º lugar, com sete vitórias e 19 derrotas em 26 partidas. O retrospecto recente é mais positivo, já que conseguiu vencer dois cariocas em sequência: Flamengo (84 a 53) e Botafogo (93 a 67).
Depois do duelo desta quarta, no CFO, o Fortaleza Basquete Cearense só voltará às quadras em março. Serão sete jogos no próximo mês, contra Bauru, Pinheiros, Brasília Basquete, Rio Claro, Osasco, Paulistano e Sesi Franca.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente