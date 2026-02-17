Fortaleza BC recebe Pato Basquete e tenta se recuperar de sequência ruim no NBB

Técnica Jelena Todorovic, do Fortaleza Basquete Cearense / Crédito: João Gabriel Alves/Vasco da Gama

Em meio ao momento negativo na atual temporada do NBB, o Fortaleza Basquete Cearense busca reagir para deixar a antepenúltima posição e terá pela frente o Pato Basquete-PR, nesta quarta-feira, 18, às 19h30min, no Centro de Formação Olímpica, pela 18ª rodada da competição. O Carcalaion amargou quatro derrotas nos quatro jogos mais recentes, contra Unifacisa-PB (71 a 66), São José-SP (97 a 82), Corinthians (96 a 76) e Mogi Basquete-SP (88 a 76). A equipe comandada por Jelena Todorovic está em 18º lugar do NBB, à frente apenas de Vasco e Osasco.

A última vitória foi há pouco mais de um mês, no dia 16 de janeiro, quando bateu o Botafogo por 86 a 82, dentro de casa. Em um recorte mais amplo, este foi o único resultado positivo nos 13 jogos mais recentes, já que houve uma sequência de oito derrotas anteriormente.

Em 26 jogos na temporada, o Fortaleza BC obteve apenas cinco triunfos e sofreu 21 derrotas, o que deixa a equipe na briga contra o rebaixamento. O maior pontuador do time é o armador australiano Alex Mudronja, com média de 18,7 pontos na competição. O ala Da Silva tem média de 6,5 rebotes, e o armador norte-americano Dupree tem média de 3,8 assistências. No duelo do primeiro turno contra o Pato, o Carcalaion perdeu por 82 a 79, em novembro do ano passado.