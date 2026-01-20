Fortaleza BC é superado pela Unifacisa em casa pelo NBB

Em uma partida pra lá de disputada, o Fortaleza Basquete Cearense foi superado pela Unifacisa por 71 a 66 na noite desta terça-feira, 20, no ginásio Unifor em mais um clássico nordestino pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O triunfo foi o quarto consecutivo da equipe visitante no torneio, enquanto o Leão buscava sua segunda vitória seguida após bater o Botafogo na rodada anterior.

Desde a primeira bola ao alto, a equipe paraibana deixou claro que não proporia um jogo fácil ao Carcalaion. Criando uma pressão e se aproveitando principalmente das fragilidades defensivas do time da casa, o grupo visitante conseguiu ficar com a vantagem na primeira parte do jogo. No segundo quarto, o time tricolor até chegou a se apresentar melhor, mas não fez pontos o suficiente para diminuir a diferença entre os times, o que tornou dois últimos quartos ainda mais pegados.