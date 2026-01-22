O Agente Secreto: que times torcem Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho?

Torcedores de Vitória e Náutico, Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho foram destacados pelos clubes após a impacto do filme / Crédito: Francisco Galvão/Coofiav/Gazeta Press e Bertrand GUAY/ AFP

O futebol brasileiro entrou em campo fora das quatro linhas nesta quinta-feira, 22, com a forte repercussão do cinema nacional. Clubes tradicionais do País passaram a celebrar as indicações ao Oscar de "O Agente Secreto", filme dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho e estrelado pelo baiano Wagner Moura. O filme foi indicado em quatro categorias: melhor filme, filme internacional, ator (Wagner Moura) e direção de elenco (Gabriel Domingues). Protagonistas do longa, Wagner Moura carrega para esse momento de visibilidade não apenas reconhecimento artístico, mas também uma identidade ligada ao futebol.

Que time o ator Wagner Moura torce? Natural de Salvador (BA), o ator é torcedor declarado do Vitória e nunca escondeu a relação afetiva com o clube rubro-negro baiano. Em entrevista a um podcast, Moura foi direto ao afirmar a paixão pelo Leão da Barra. “Ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida. Porque eu sou muito torcedor do Vitória” disse. Após a repercussão internacional do filme, o clube baiano utilizou suas redes sociais oficiais para parabenizar o ator, demonstrando apoio e orgulho por ver um torcedor do clube em evidência no cenário mundial do cinema. “Toda Nação Rubro-Negra e Brasil estão com você, Wagner”, declarou. Que time torce o diretor Kleber Mendonça Filho? A mobilização também se repetiu em Pernambuco. Diretor de "O Agente Secreto", Kleber Mendonça Filho é torcedor assumido do Náutico e teve seu nome celebrado pelo clube alvirrubro, que destacou o reconhecimento internacional da produção e a importância do cineasta para a cultura brasileira.