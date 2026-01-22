Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O Agente Secreto: que times torcem Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho?

Clubes nordestinos celebram indicações de "O Agente Secreto" ao Oscar

Vitória e Náutico se manifestaram nas redes sociais após a repercussão internacional do filme
Autor Beatriz Duarte
Autor
Beatriz Duarte Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O futebol brasileiro entrou em campo fora das quatro linhas nesta quinta-feira, 22, com a forte repercussão do cinema nacional. Clubes tradicionais do País passaram a celebrar as indicações ao Oscar de "O Agente Secreto", filme dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho e estrelado pelo baiano Wagner Moura.

O filme foi indicado em quatro categorias: melhor filme, filme internacional, ator (Wagner Moura) e direção de elenco (Gabriel Domingues). Protagonistas do longa, Wagner Moura carrega para esse momento de visibilidade não apenas  reconhecimento artístico, mas também uma identidade ligada ao futebol.

Leia mais

Que time o ator Wagner Moura torce?

Natural de Salvador (BA), o ator é torcedor declarado do Vitória e nunca escondeu a relação afetiva com o clube rubro-negro baiano. Em entrevista a um podcast, Moura foi direto ao afirmar a paixão pelo Leão da Barra. “Ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida. Porque eu sou muito torcedor do Vitória” disse.

Após a repercussão internacional do filme, o clube baiano utilizou suas redes sociais oficiais para parabenizar o ator, demonstrando apoio e orgulho por ver um torcedor do clube em evidência no cenário mundial do cinema. “Toda Nação Rubro-Negra e Brasil estão com você, Wagner”, declarou.

Que time torce o diretor Kleber Mendonça Filho?

A mobilização também se repetiu em Pernambuco. Diretor de "O Agente Secreto", Kleber Mendonça Filho é torcedor assumido do Náutico e teve seu nome celebrado pelo clube alvirrubro, que destacou o reconhecimento internacional da produção e a importância do cineasta para a cultura brasileira.

O clube exaltou o feito em suas redes sociais, associando o sucesso do filme ao orgulho de contar com um torcedor entre os principais nomes do cinema nacional contemporâneo. Aproveitando a repercussão, o Náutico também entrou no clima da celebração e utilizou o momento para divulgar o lançamento de uma camisa em parceria com Chico Rei, inspirada em "O Agente Secreto".

As manifestações de Vitória e Náutico reforçam como o futebol brasileiro se conecta naturalmente a grandes acontecimentos fora do esporte. Em um momento de celebração cultural, as torcidas passaram a fazer parte da narrativa de apoio ao cinema nacional, mostrando que a paixão pelo futebol também se expressa quando o Brasil entra em campo em outras arenas.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar