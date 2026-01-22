Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

As reações às quatro indicações de 'O Agente Secreto' ao Oscar: 'Nosso país passa a se ver'
Agência BBC

Classe artística e de fãs do filme celebraram feito do filme pernambucano nesta quinta-feira (22/1) na premiação americana
Kleber Mendonça Filho em vídeo publicado no Instagram
Reprodução
Kleber Mendonça Filho celebrou as indicações de seu filme ao Oscar no Instagram

As quatro indicações ao Oscar de O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho, renderam comemorações da classe artística, de fãs do filme e até de time de futebol nesta quinta-feira (22/1).

O filme concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator, para Wagner Moura.

Mendonça Filho fez o primeiro post celebrando as indicações de seu filme ao Oscar no Instagram. A foto mostrava amigos e familiares reunidos assistindo ao anúncio oficial da Academia: "Bom ter amigos por perto em momentos tão bons como esse", escreveu o diretor.

Depois, em um vídeo, o diretor agradeceu à energia do público e contou que ficou nervoso durante a transmissão. Seu filme igualou a Cidade de Deus, que desde 2004 mantinha o recorde de indicações para uma produção brasileira.

"Fala-se muito dessa coisa das grandes premiações prestigiosas, como Globo de Ouro que a gente ganhou dois e fez história. Mas eu quero lembrar uma coisa: O Agente Secreto é uma combinação de muitas outras coisas. Por exemplo, de vir de uma cidade como o Recife, que tem um talento nato para a cultura, para a literatura, para o teatro, para a música e para o cinema", disse o diretor.

"É fruto de muita coisa, de políticas públicas, que é uma forma inteligente de você investir na identidade do nosso país. Eu realmente acho que a população do nosso país passa a se ver. E é muito importante quando a gente se vê."

A atriz Alice Carvalho, que interpreta a esposa do personagem de Wagner Moura no filme, postou uma foto ao lado de Tânia Maria e Gabriel Leone: "É nosso Brasil". Ela também publicou um vídeo em que mostra a sua reação ao anúncio de cada categoria.

Já o ator João Vitor Silva, que fez um dos moradores do condomínio dos "refugiados" no Recife, escreveu: "Eu não sei nem o que escrever aqui… mas acho que hoje é um dos dias mais felizes da minha vida!"

A atriz Dira Paes também celebrou as indicações. "Nosso cinema é global. Num momento onde líderes mundiais pensam em retrocessos democráticos, ter um filme que mostra o horror cotidiano do nosso passado, sendo celebrado no mundo, é também um alerta para o presente", afirmou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma série de postagens no Instagram celebrando as quatro indicações de O Agente Secreto, além da indicação do diretor de fotografia do filme Sonhos de Trem, o brasileiro Adolpho Veloso.

"O cinema brasileiro está entre os grandes do mundo. O Agente Secreto concorre ao Oscar de Melhor Filme entre outras nove produções", escreveu Lula.

"Estar entre os melhores do mundo já é uma vitória da nossa cultura, do nosso talento e da nossa capacidade de contar histórias que atravessam fronteiras."

'Tem o molho'

Imagem publicada pelo clube baiano Vitória em homenagem a Wagner Moura
Reprodução
O time para o qual Wagner Moura torce também entrou na onda de comemorações

O presidente também escreveu sobre Wagner Moura: "Tem o molho, tem talento de sobra". A campanha de Moura e do filme ao Oscar 2026 é marcada pela canção O Baiano Tem o Molho, d'O Kannalha, nome artístico do cantor Danrlei Orrico.

A música cruzou a história do filme em setembro de 2025, quando, ao chegar na cerimônia do 50º Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, Wagner Moura foi recebido por algumas fãs com o refrão singular da canção d'O Kannalha — "O baiano tem o molho. O baiano tem o molho".

Depois disso, a Vitrine Filmes, responsável pela distribuição do longa-metragem, entrou em contato com o cantor baiano e música e campanha passaram a andar juntas.

Quem também citou o slogan foi o ator Lázaro Ramos. "Vocês viram? Olha aqui o Lazinho chorando de novo. Waguinho indicado ao Oscar! O baiano tem o molho! Melhor elenco, Dona Tânia vai estar lá também! É Brasil no Oscar", comemorou ele.

Os dois começaram a carreira juntos, em Salvador. Eles se conheceram nos bastidores dos teatros da capital baiana na década de 90.

O time para o qual Wagner Moura torce também entrou na onda de comemorações. O clube baiano publicou uma homenagem ao ator nas redes sociais.

"Toda Nação Rubro-Negra e Brasil está com você", diz post do clube no Instagram, que com uma frase de Wagner Moura sobre o time. "Ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida", disse o ator na 11ª edição da CCXP (Comic Con Experience), em 2024.

