As reações às quatro indicações de 'O Agente Secreto' ao Oscar: 'Nosso país passa a se ver'

Reprodução Kleber Mendonça Filho celebrou as indicações de seu filme ao Oscar no Instagram As quatro indicações ao Oscar de O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho, renderam comemorações da classe artística, de fãs do filme e até de time de futebol nesta quinta-feira (22/1). O filme concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator, para Wagner Moura.

Mendonça Filho fez o primeiro post celebrando as indicações de seu filme ao Oscar no Instagram. A foto mostrava amigos e familiares reunidos assistindo ao anúncio oficial da Academia: "Bom ter amigos por perto em momentos tão bons como esse", escreveu o diretor.

Depois, em um vídeo, o diretor agradeceu à energia do público e contou que ficou nervoso durante a transmissão. Seu filme igualou a Cidade de Deus, que desde 2004 mantinha o recorde de indicações para uma produção brasileira. "Fala-se muito dessa coisa das grandes premiações prestigiosas, como Globo de Ouro que a gente ganhou dois e fez história. Mas eu quero lembrar uma coisa: O Agente Secreto é uma combinação de muitas outras coisas. Por exemplo, de vir de uma cidade como o Recife, que tem um talento nato para a cultura, para a literatura, para o teatro, para a música e para o cinema", disse o diretor. "É fruto de muita coisa, de políticas públicas, que é uma forma inteligente de você investir na identidade do nosso país. Eu realmente acho que a população do nosso país passa a se ver. E é muito importante quando a gente se vê."

A atriz Alice Carvalho, que interpreta a esposa do personagem de Wagner Moura no filme, postou uma foto ao lado de Tânia Maria e Gabriel Leone: "É nosso Brasil". Ela também publicou um vídeo em que mostra a sua reação ao anúncio de cada categoria. Já o ator João Vitor Silva, que fez um dos moradores do condomínio dos "refugiados" no Recife, escreveu: "Eu não sei nem o que escrever aqui… mas acho que hoje é um dos dias mais felizes da minha vida!" A atriz Dira Paes também celebrou as indicações. "Nosso cinema é global. Num momento onde líderes mundiais pensam em retrocessos democráticos, ter um filme que mostra o horror cotidiano do nosso passado, sendo celebrado no mundo, é também um alerta para o presente", afirmou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma série de postagens no Instagram celebrando as quatro indicações de O Agente Secreto, além da indicação do diretor de fotografia do filme Sonhos de Trem, o brasileiro Adolpho Veloso. "O cinema brasileiro está entre os grandes do mundo. O Agente Secreto concorre ao Oscar de Melhor Filme entre outras nove produções", escreveu Lula. "Estar entre os melhores do mundo já é uma vitória da nossa cultura, do nosso talento e da nossa capacidade de contar histórias que atravessam fronteiras."