Norde Vôlei visita Fluminense almejando 2ª vitória seguida na Superliga B

Norde Vôlei visita Fluminense almejando 2ª vitória seguida na Superliga BCom os resultados da primeira rodada, o time ocupa a quinta colocação, com os mesmos três pontos dos líderes
O Norde Vôlei visita o Fluminense nesta quinta-feira, 4, às 20 horas (horário de Brasília), no Ginásio João Coelho Netto, no Rio de Janeiro (RJ), em duelo válido pela segunda rodada da Superliga B. Após estrear com vitória, o Carcará entra em quadra mirando o segundo triunfo consecutivo na competição nacional.
Ciente da dificuldade do confronto, o líbero Bruno Bello destacou o equilíbrio que o jogo deve proporcionar. "Esperamos uma grande partida contra uma equipe qualificada como a do Fluminense. Eles vêm de derrota e nós de vitória, então tende a ser um jogo muito disputado. É um time com forte poder de saque e ataque, mas vamos dar o nosso melhor para buscar um bom resultado", afirmou.
Sob o comando do técnico Marcelo Negrão, o Norde viajou com força máxima, mantendo a base que venceu o Aprov Chapecó por 3 sets a 1 na estreia, no Ginásio Aécio de Borba. Com os resultados da primeira rodada, o time ocupa a quinta colocação, com os mesmos três pontos dos líderes. Do outro lado, o Fluminense busca recuperação após ser derrotado pelo Brasília Vôlei por 3 a 1 na rodada de abertura.