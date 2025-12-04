Norde Vôlei visita Fluminense almejando 2ª vitória seguida na Superliga B

Com os resultados da primeira rodada, o time ocupa a quinta colocação, com os mesmos três pontos dos líderes

O Norde Vôlei visita o Fluminense nesta quinta-feira, 4, às 20 horas (horário de Brasília), no Ginásio João Coelho Netto, no Rio de Janeiro (RJ), em duelo válido pela segunda rodada da Superliga B. Após estrear com vitória, o Carcará entra em quadra mirando o segundo triunfo consecutivo na competição nacional.

Ciente da dificuldade do confronto, o líbero Bruno Bello destacou o equilíbrio que o jogo deve proporcionar. "Esperamos uma grande partida contra uma equipe qualificada como a do Fluminense. Eles vêm de derrota e nós de vitória, então tende a ser um jogo muito disputado. É um time com forte poder de saque e ataque, mas vamos dar o nosso melhor para buscar um bom resultado", afirmou.