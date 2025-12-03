Fortaleza BC visita o Brasília Basquete almejando 4ª vitória no NBB

Derrota do Fortaleza BC / Crédito: Carlos Roosewelt/FBC

Depois de dez dias voltados a treinos, o Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras nesta quinta-feira, 3, às 20h15min, contra o Brasília Basquete, na Arena BRB Nilson Nelson, na capital federal. Dono do 15º melhor aproveitamento da edição 2025–2026 do Novo Basquete Brasil (NBB), o Carcalaion tenta se recuperar contra o terceiro melhor do tabela. Com três vitórias conquistadas em dez jogos na competição, o time cearense busca o quarto triunfo para se aproximar de vaga nos playoffs do torneio, ao mesmo tempo em que se afasta da zona de rebaixamento — 19º e 20º depois das 38 rodadas vão cair para a Liga Ouro na próxima temporada.

Após o duelo contra a equipe do Distrito Federal, os cearenses enfrentam o Rio Claro-SP, no ginásio municipal Felipe Karan, no interior paulista. Atualmente os paulistas estão na 17ª colocação (em aproveitamento) e também lutam por uma vaga no mata-mata, enfrentando a Unifacisa-PB antes do duelo contra o Carcalaion. Em fala pré-jogo, o armador Fernando Salsamendi manteve um tom positivo sobre os próximos jogos e afirmou que a pausa para os jogos da Fiba foi utilizada para melhorar o desempenho do clube. "Então, a expectativa é a melhor possível. Tivemos bons dias de trabalho, treinando bastante, nessa pausa que teve para os jogos das seleções. Consertamos muita coisa que precisávamos consertar e a expectativa é a melhor possível para esses dois jogos, agora Brasília e Rio Claro. Brasília vem no G-4, andamos estudando eles essa semana. Mesma coisa com o Rio Claro", comentou.