Com punho fraturado, Baiano garante vice no Cearense de Rally Baja ao lado de navegador do Fortaleza

Carlos Neto fraturou o punho esquerdo na primeira volta da competição, mas ao lado de George Martins, conseguiu ficar na segunda colocação do torneio local
Autor Iara Costa
Iara Costa
Uma história de superação alcançou o pódio do Campeonato Cearense de Rally Baja (CRB). O piloto Carlos Neto, o Baiano, alcançou a segunda colocação do torneio local ao lado do navegador George Martins, do Fortaleza, mesmo após fraturar o punho esquerdo na primeira volta da competição. 

Na final, o navegador representado pelo tricolor também encerrou a temporada como o vice-campeão na categoria UTV Double, enquanto o seu companheiro, o piloto Carlos Neto, conquistou dois títulos: o 3º lugar na UTV Pro e o 5º lugar na UTV Double.

Os resultados só foram possíveis porque, mesmo após cair em uma vala, perder um pneu e se machucar, o Baiano decidiu imobilizar o antebraço e seguir na pista pelos dois dias seguintes. Os dias de competição totalizaram 123 quilômetros de percurso, dividido em seis etapas de 20,5 quilômetros cada. 

“Desistir não foi uma opção. O rally é persistência, foco e entrega. Algo me dizia que eu precisava continuar. Mesmo diante da dor, conseguimos o pódio. Essa conquista tem um significado enorme na minha carreira”, destacou Baiano.

“O que fizemos hoje foi impressionante. Ver o Baiano manobrar usando apenas uma mão, segurando o carro na pista, enquanto eu lidava com as adversidades do trajeto… foi uma prova extremamente dura. Mas a serenidade, a técnica e, principalmente, a nossa parceria fizeram a diferença”, comemorou George Martins, atleta do Fortaleza.

O vice-campeonato no CRB chega em um momento especial para a dupla, que também brilhou no Baja Piauí Rally Cup, conquistando a prova principal e também o Campeonato Estadual da Federação Piauiense de Motociclismo. 

