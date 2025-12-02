Com punho fraturado, Baiano garante vice no Cearense de Rally Baja ao lado de navegador do Fortaleza

Carlos Neto fraturou o punho esquerdo na primeira volta da competição, mas ao lado de George Martins, conseguiu ficar na segunda colocação do torneio local

Na final, o navegador representado pelo tricolor também encerrou a temporada como o vice-campeão na categoria UTV Double, enquanto o seu companheiro, o piloto Carlos Neto, conquistou dois títulos: o 3º lugar na UTV Pro e o 5º lugar na UTV Double.

Uma história de superação alcançou o pódio do Campeonato Cearense de Rally Baja (CRB). O piloto Carlos Neto, o Baiano, alcançou a segunda colocação do torneio local ao lado do navegador George Martins, do Fortaleza, mesmo após fraturar o punho esquerdo na primeira volta da competição.

Os resultados só foram possíveis porque, mesmo após cair em uma vala, perder um pneu e se machucar, o Baiano decidiu imobilizar o antebraço e seguir na pista pelos dois dias seguintes. Os dias de competição totalizaram 123 quilômetros de percurso, dividido em seis etapas de 20,5 quilômetros cada.

“Desistir não foi uma opção. O rally é persistência, foco e entrega. Algo me dizia que eu precisava continuar. Mesmo diante da dor, conseguimos o pódio. Essa conquista tem um significado enorme na minha carreira”, destacou Baiano.

“O que fizemos hoje foi impressionante. Ver o Baiano manobrar usando apenas uma mão, segurando o carro na pista, enquanto eu lidava com as adversidades do trajeto… foi uma prova extremamente dura. Mas a serenidade, a técnica e, principalmente, a nossa parceria fizeram a diferença”, comemorou George Martins, atleta do Fortaleza.

O vice-campeonato no CRB chega em um momento especial para a dupla, que também brilhou no Baja Piauí Rally Cup, conquistando a prova principal e também o Campeonato Estadual da Federação Piauiense de Motociclismo.