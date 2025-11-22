São Paulo vence 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis; Ceará é 4°

Copa das Federações trouxe cerca de 7 mil turistas para Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

A Federação Paulista foi a grande Campeã da Copa das Federações de Beach Tennis. A coroação veio na tarde deste sábado, 22, quando São Paulo venceu o Paraná por 2 sets a 1 nas duplas mistas da categoria profissional e confirmou a maior pontuação do torneio. A federação cearense, por sua vez, garantiu a quarta colocação no torneio após vencer o Maranhão, no feminino e no masculino, na final da categoria B, que marcou o último jogo do certame. O segundo colocado foi o Rio Grande do Sul, enquanto o Paraná foi o terceiro.

A dirigente prossegue, afirmando que recebeu comentários positivos dos atletas e público sobre a estrutura e a realização do evento. "O que realmente compensa, o que realmente nos enche de gratidão e de emoção nesse evento é a alegria das pessoas que vem por aqui e, principalmente, esse feedback positivo que vem delas. Gostar, apreciar, se dedicar e principalmente curtir o evento, que é o que mais a gente vê hoje o atleta curtindo e falando positivamente (do campeonato)", disse. Presente no evento, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), comentou sobre impacto positivo da competição no turismo fortalezense. O político afirmou estar surpreso com a quantidade de público, mas comemorou o sucesso do torneio.