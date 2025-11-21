Em Fortaleza, Copa das Federações de Beach Tennis chega às fases finais; veja

Com mais de 2.300 atletas inscritos, distribuídos em 11 categorias oficiais, a Copa segue movimentando a estrutura de 25 mil m² instalada na Praia de Iracema

A 10ª Copa das Federações de Beach Tennis chega à fase semifinal nesta sexta-feira, 21, na arena montada no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza (CE). Após cinco dias de disputas entre representantes de todo o país, as equipes classificadas entram em quadra para definir os finalistas da competição. A decisão está marcada para este sábado, 22.

Na classificação parcial, São Paulo e Rio Grande do Sul dividem a liderança com 288 pontos cada. O Paraná aparece em terceiro lugar, com 266 pontos, seguido pelo Distrito Federal, com 232, e pelo Ceará, que soma 224 e segue na briga por posições no Top-5.