Copa das Federações tem clã de três gerações na disputa de beach tennis

Rafaela Echeverria, Silvia Echeverria e Nina Echeverria / Crédito: Samuel Setubal

Com 27 federações e 2,3 mil atletas na areia da beira-mar de Fortaleza, a Copa das Federações de Beach Tennis reúne histórias curiosas e divertidas ao longo de suas 10 edições. A temporada 2025 do torneio se iniciou nessa segunda-feira, 17, e contabiliza 11 categorias, que serão disputadas até sábado, 22. Divididas nas modalidades profissional, 60+ e sub-12, Silvia, Rafaela, e Nina Echeverria, mãe, filha e neta, respectivamente, disputam a competição em família. Pioneiras no beach tennis em Campo Grande (MS), as três gerações de mulheres disputaram todas as Copas das Federações defendendo a Federação Sul-Matogrossensse da categoria. Nina, a caçula, faz a estreia, mas acompanhou a mãe e a avó durante todos os torneios.

"Eu espero que um dia não batam os horários das partidas para que eu possa realmente acompanhar o jogo dela. Estou acostumada a ver minha mãe jogando, mas com a minha filha eu tinha a expectativa de ver como que ela ia se comportar num torneio de grande porte como a Copa (das Federações). Graças a Deus deu tudo certo", complementa. Silvia, formada em educação física, conta que conheceu a modalidade enquanto trabalhava na federação de voleibol do seu estado e, após treinos com um amigo de trabalho, tomou gosto pela prática. Já Rafaela, que seguiu a mesma formação da mãe, começou na modalidade após os colegas "furarem" um treino de basquete e descobrirem o beach tennis. "A gente começou assim, brincando nos campeonatos, nos torneios e ia em um projeto tinha lá no Parque das Nações. Quando chegou na época da pandemia teve um grande crescimento (na categoria). Começaram a fazer arena para tudo quanto é lado e daí a gente engatou nisso", conta Silvia.