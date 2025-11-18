X-Ceará acontece em Quixadá neste domingo, 23

Tradicional competição de voo livre, X-Ceará acontece em Quixadá neste domingo, 23O torneio contará com provas de cross-country em parapente e asa-delta e desafios de distância e precisão
Quixadá, distante 167 km de Fortaleza, recebe entre os dias 23 a 29 de novembro, a 29ª edição do X-Ceará, um dos mais tradicionais campeonatos de voo livre do mundo. Ao todo, 30 atletas, divididos entre brasileiros e estrangeiros, desbravarão os céus do Sertão Central em campeonato homologado pela Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL).
O torneio contará com provas de cross-country em parapente e asa-delta, desafios de distância e precisão e uma programação paralela com palestras, vivências e ações de integração com a comunidade.
Realizado pela primeira vez em 1996, o acontecimento tem fama internacional, reunindo competidores dos mais diversos países, como França, Alemanha, Chile, Suíça e Estados Unidos. Segundo a organização do evento, as formações rochosas imponentes, as condições térmicas consistentes e ventos estáveis fazem da cidade cearense um destino conhecido dos praticantes de parapente e asa-delta.
Um fato que evidência esta máxima é que devido às condições geográficas de Quixadá, os atletas conseguem voar todos os dias de competição, algo incomum mesmo em etapas internacional.
Na questão econômica, O X-Ceará ajuda a movimentar hotéis, pousadas, restaurantes, agências e pequenos negócios da região. Segundo dados da Secretaria do Turismo do Estado do Ceará (Setur), o segmento de turismo esportivo e de aventura do Ceará apresentou crescimento este ano, saltando de 297.515 mil visitantes em 2024, 350 mil em 2025, representando crescimento de 17,6%.
Segundo a entidade estadual, iniciativas como o X-Ceará reforçam a descentralização do turismo cearense e promovem o estado como um destino de experiências, natureza e aventura, valorizando o interior e o sertão como espaços de potencial turístico sustentável.
Entre as principais novidades para a edição desse ano, está a tecnologia SPOT, que permite companhar os voos dos atletas em tempo real utilizando sinais de satélite. A nova adição busca, também, maior transparência e interação com o público, que poderá assistir aos voos ao vivo por meio de plataformas digitais.
Programação
Período: 23 a 29 de novembro de 2025
Local: Rampas de decolagem de Quixadá e entorno dos monólitos
Modalidades: provas de cross-country em parapente e asa-delta, desafios de distância e precisão, além de programação paralela com palestras, vivências e ações de integração com a comunidade.
Premiação e categorias: informações detalhadas serão divulgadas em breve pela organização
