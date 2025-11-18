X-Ceará acontece em Quixadá neste domingo, 23

Os monólitos de Quixadá serão a paisagem e o local de prática esportiva do X-Ceará / Crédito: Chico Santos/Divulgação

Quixadá, distante 167 km de Fortaleza, recebe entre os dias 23 a 29 de novembro, a 29ª edição do X-Ceará, um dos mais tradicionais campeonatos de voo livre do mundo. Ao todo, 30 atletas, divididos entre brasileiros e estrangeiros, desbravarão os céus do Sertão Central em campeonato homologado pela Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL). O torneio contará com provas de cross-country em parapente e asa-delta, desafios de distância e precisão e uma programação paralela com palestras, vivências e ações de integração com a comunidade.