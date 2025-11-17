Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza BC recebe São José almejando encerrar sequência negativa no NBB

Fortaleza BC recebe São José almejando encerrar sequência negativa no NBB

Com sete jogos disputados até então, o time cearense soma cinco derrotas e apenas duas vitórias
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em má fase, o Fortaleza Basquete Cearense recebe o São José nesta terça-feira, 18, às 19h30min (horário de Brasília), no Ginásio da Unifor, em Fortaleza. Sem vencer há cinco partidas no Novo Basquete Brasil (NBB), o Carcalaion quer retomar o caminho das vitórias o quanto antes para poder voltar a sonhar com uma vaga nos playoffs.

Com sete jogos disputados até então, o time cearense soma cinco derrotas e apenas duas vitórias. Os triunfos, inclusive, ocorreram nos dois primeiros compromissos, contra Vasco e Botafogo, respectivamente. Já os reveses foram para Flamengo, Unifacisa, Corinthians, Mogi e Pato Basquete.

Este último duelo, por sinal, aconteceu na sexta-feira, 14, e mostrou a vulnerabilidade do Carcalaion nesta fase da temporada. No ginásio Sesi de Pato Branco (PR), o Tricolor foi derrotado por 82 a 79 após fazer uma atuação abaixo do esperado. Na ocasião, os cearenses até tentaram uma reação no último quarto, mas não foi suficiente.

Leia mais

Agora, o confronto será ante o São José, que ocupa a 10ª posição na tabela, seja por aproveitamento ou por pontuação. Com quatro vitórias e quatro derrotas em oito jogos no Novo Basquete Brasil (NBB), a equipe paulista mira fazer o papel de visitante indigesto em solo cearense.

O time comandado por Cristiano Ahmed, inclusive, venceu dois dos cinco duelos que teve fora de casa. O primeiro ocorreu na rodada de estreia, ante o Cruzeiro, enquanto o segundo aconteceu no último sábado, 15, quando superou o Unifacisa por 87 a 85. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar