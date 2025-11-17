Fortaleza BC recebe São José almejando encerrar sequência negativa no NBB

Com sete jogos disputados até então, o time cearense soma cinco derrotas e apenas duas vitórias

Com sete jogos disputados até então, o time cearense soma cinco derrotas e apenas duas vitórias. Os triunfos, inclusive, ocorreram nos dois primeiros compromissos, contra Vasco e Botafogo, respectivamente. Já os reveses foram para Flamengo, Unifacisa, Corinthians, Mogi e Pato Basquete.

Em má fase, o Fortaleza Basquete Cearense recebe o São José nesta terça-feira, 18, às 19h30min (horário de Brasília), no Ginásio da Unifor, em Fortaleza. Sem vencer há cinco partidas no Novo Basquete Brasil (NBB), o Carcalaion quer retomar o caminho das vitórias o quanto antes para poder voltar a sonhar com uma vaga nos playoffs.

Este último duelo, por sinal, aconteceu na sexta-feira, 14, e mostrou a vulnerabilidade do Carcalaion nesta fase da temporada. No ginásio Sesi de Pato Branco (PR), o Tricolor foi derrotado por 82 a 79 após fazer uma atuação abaixo do esperado. Na ocasião, os cearenses até tentaram uma reação no último quarto, mas não foi suficiente.

Agora, o confronto será ante o São José, que ocupa a 10ª posição na tabela, seja por aproveitamento ou por pontuação. Com quatro vitórias e quatro derrotas em oito jogos no Novo Basquete Brasil (NBB), a equipe paulista mira fazer o papel de visitante indigesto em solo cearense.

O time comandado por Cristiano Ahmed, inclusive, venceu dois dos cinco duelos que teve fora de casa. O primeiro ocorreu na rodada de estreia, ante o Cruzeiro, enquanto o segundo aconteceu no último sábado, 15, quando superou o Unifacisa por 87 a 85.