Jannik Sinner supera Alcaraz e conquista o bicampeonato do ATP Finals em Turim

Italiano derrotou o espanhol por 2 sets a 0 neste domingo, 16, e ergueu seu segundo título no torneio; decisão marcou a sexta final entre os dois em 2025

A final colocou frente a frente os protagonistas da maior rivalidade do ano: foi a sexta decisão entre os dois em 2025, com a segunda vitória de Sinner nesse duelo direto. E o equilíbrio foi a marca do início da partida.

Jannik Sinner confirmou, neste domingo, 16, em Turim, a fase dominante no circuito e venceu Carlos Alcaraz para conquistar o bicampeonato do ATP Finals 2025. Diante da torcida italiana, o número 2 do mundo superou o espanhol por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(4) e 7/5, coroando uma temporada histórica, que já incluía os títulos do Australian Open e de Wimbledon.

O set inaugural seguiu sem break-points por 45 minutos, com absoluta igualdade na distribuição dos pontos (22 para cada lado) até que uma breve paralisação por atendimento médico na arquibancada interrompeu o ritmo.

A definição acabou inevitavelmente no tie-break, em que Sinner mostrou mais solidez para fechar em 7/6(4) após 1h19min de jogo.

Alcaraz, que recebeu atendimento no primeiro set e voltou à quadra com bandagem na coxa direita, começou a segunda parcial imprimindo agressividade. Tanto é que foi dele a primeira quebra sofrida por Sinner em todo o torneio, abrindo 2 a 0. O espanhol chegou a fazer 3 a 1, mas o italiano manteve a consistência e recuperou a quebra no sexto game, empatando em 3 a 3 e recolocando a pressão no rival.

O italiano seguiu firme nos momentos decisivos. Salvou oportunidades de quebra de Alcaraz, virou o set, fez 5 a 4 sem ceder pontos no saque e manteve a vantagem até entrar novamente na zona de definição. A reta final foi a síntese de sua semana impecável: precisão, potência e leitura perfeita dos momentos-chave. Sinner aproveitou a chance, conseguiu nova quebra e fechou em 7/5, garantindo o título em 2h15min.