Saiba as regras do Beach Tennis e as categorias da 10ª Copa das Federações

Fortaleza recebe a 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis / Crédito: Stephan Eilert/divulgação

O beach tennis é uma modalidade que vem se popularizando cada vez mais no território nacional, tanto na prática amadora quanto em campeonatos de nível competitivo. É com este cenário que Fortaleza recebe, entre os dias 17 e 22 de novembro, a Copa das Federações de Beach Tennis, o maior campeonato nacional da categoria. As arenas da modalidade possuem dimensões de 16 metros de comprimento e oito metros de largura quando utilizadas para partidas de duplas. Quando o confronto é de simples, ou seja, um atleta contra o outro, a largura pode ser diminuída para 4,5 metros. Em ambos os casos, a rede utilizada deve ter 1,80 metros de altura nos jogos masculinos e 1,70 metros em duelos de feminino, misto e juvenil.

Categorias e fórmulas de disputa da Copa das Federações O evento reúne todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal, competindo em 11 categorias: Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, 40+, 50+, 60+, C, B, A e Profissional. Cada Federação pode convocar até oito atletas por categoria, sendo quatro masculinos e quatro femininos. As regras envolvendo número de games e sets são distintas entre os níveis amadores e profissionais. Para os atletas de base e amadores, as partidas serão realizadas em sets curtos de até quatro games, com tiebreak em caso de 3 a 3. Já os atletas profissionais encaram sets tradicionais de até seis games, com o desempate em caso de 6 a 6. Os confrontos se iniciam com os jogos femininos, tendo posteriormente a partida do masculino. A federação que vencer ambas as partidas avança de fase, mas caso exista um empate, o duelo é decidido em duplas mistas.