Saiba as regras do Beach Tennis e as categorias da 10ª Copa das Federações

Saiba as regras do Beach Tennis e as categorias da 10ª Copa das FederaçõesO beach tennis utiliza um sistema de pontuação similar ao do tênis de quadra, com algumas alterações na quantidade de sets
O beach tennis é uma modalidade que vem se popularizando cada vez mais no território nacional, tanto na prática amadora quanto em campeonatos de nível competitivo. É com este cenário que Fortaleza recebe, entre os dias 17 e 22 de novembro, a Copa das Federações de Beach Tennis, o maior campeonato nacional da categoria.
As arenas da modalidade possuem dimensões de 16 metros de comprimento e oito metros de largura quando utilizadas para partidas de duplas. Quando o confronto é de simples, ou seja, um atleta contra o outro, a largura pode ser diminuída para 4,5 metros. Em ambos os casos, a rede utilizada deve ter 1,80 metros de altura nos jogos masculinos e 1,70 metros em duelos de feminino, misto e juvenil.
Similar ao “primo das quadras”, o beach tennis também utiliza o sistema de pontuação 0, 15, 30 e 40 para definir um game, com a diferença que em caso de empate 40 a 40, não existe o ponto vantagem, precisando apenas que um dos dois jogadores acerte sua tentativa para garantir aquele game.
Para ganhar um set, é necessário vencer seis games e ter dois de vantagem para o adversário. Em caso de um 6 a 6, será disputado um tie break de sete pontos, com vantagem mínima de dois pontos em relação ao adversário para se declarar um vencedor.
Os jogos mais comuns de beach tennis utilizam o sistema melhor de três sets, vencendo aquele que somar dois sets. Em caso de empate em 1 a 1, é disputado o “supertiebreak”, que funciona como terceiro set. Neste momento, a partida contabiliza 10 pontos, com diferença mínima de dois pontos para declarar o vencedor.
Categorias e fórmulas de disputa da Copa das Federações
O evento reúne todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal, competindo em 11 categorias: Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, 40+, 50+, 60+, C, B, A e Profissional. Cada Federação pode convocar até oito atletas por categoria, sendo quatro masculinos e quatro femininos.
As regras envolvendo número de games e sets são distintas entre os níveis amadores e profissionais. Para os atletas de base e amadores, as partidas serão realizadas em sets curtos de até quatro games, com tiebreak em caso de 3 a 3. Já os atletas profissionais encaram sets tradicionais de até seis games, com o desempate em caso de 6 a 6.
Os confrontos se iniciam com os jogos femininos, tendo posteriormente a partida do masculino. A federação que vencer ambas as partidas avança de fase, mas caso exista um empate, o duelo é decidido em duplas mistas.
Cada fase vencida rende uma pontuação específica. À medida que as categorias avançam nas chaves, acumulam pontos para sua federação. No fim da competição, vence a federação que somar o maior número total de pontos no conjunto das 11 categorias.