Fortaleza BC perde para Pato Basquete e chega ao quinto jogo sem vitórias

O Carcalaion perdeu a quinta partida consecutiva / Crédito: Maurício Moreira/Pato Basquete

Em uma noite de muitos erros ofensivos, o Fortaleza Basquete Cearense aumentou para cinco o número de derrotas consecutivas. A equipe cearense foi derrotada pelo Pato Basquete por 82 a 79 na noite desta sexta-feira, 14, e amarga a 19ª, e penúltima colocação do Novo Basquete Brasil (NBB) no critério de pontos somados. O duelo aconteceu no ginásio Sesi de Pato Branco (PR). Com um adversário considerado acessível, o Tricolor fez uma partida muito vulnerável defensivamente e demonstrou bastante nervosismo na hora de finalizar as suas jogadas. Os cearenses até tentaram uma reação no último quarto, mas não foi suficiente.

Pato Basquete x Fortaleza BC: o jogo O primeiro quarto do Fortaleza Basquete Cearense foi marcado por erros no ataque e muita vulnerabilidade nas transições. Durante os cinco primeiros minutos de partida, o que se viu foi uma equipe que rodava muito a bola, mas não calibrava o arremesso e acabava cedendo muitos contra-golpes ao Pato Basquete. Para pontuar, o Carcalaion precisou forçar diversas faltas no garrafão para forçar lances livres e conseguir tirar o zero do placar. Em determinado momento, o time parananense chegou a liderar o placar por 8 a 3, mas perdeu fôlego quando o Tricolor, enfim, conseguiu acertar boas bandejas com o pivô Popovic. Apesar da melhora, o time cearense terminou o primeiro período derrotado por 21 a 19, em exibição apagada do armador Dupree. No segundo período, a bola de três pontos foi duplamente problemática para o Fortaleza BC, uma vez que logo no reinício da partida o Pato Basquete acertou três arremessos do perímetro consecutivos e abriram uma larga vantagem. Tentando dar uma resposta, o Tricolor teve uma melhor de aproveitamento na linha de três, chegando aos 42,8%, mas após errar alguns arremessos preferiu voltar suas atenções ao garrafão e foi ao intervalo perdendo por 47 a 37. O terceiro quarto iniciou-se de forma similar ao primeiro, com o clube cearense muito exitante dentro do garrafão e o time parananense se aproveitando disso. No garrafão, os mandantes foram soberanos, lideraram em rebotes totais e conseguindo manter a vantagem estável cavando faltas e convertendo lances livres. Ao do penúltimo período, o placar marcava 59 a 50 para o time de Pato Branco.