COI desiste de organizar primeiros Jogos Olímpicos de eSports na Arábia Saudita

O Comitê Olímpico Internacional (COI) desistiu nesta quinta-feira, 30, de organizar na Arábia Saudita os primeiros Jogos Olímpicos de eSports, previstos para 2027, um revés para a nova competição e para as ambições esportivas do país do Golfo. A entidade olímpica e o Comitê Olímpico Saudita, que fecharam em 2024 um acordo inédito de 12 anos sobre o projeto, "chegaram a um acordo mútuo para encerrar sua cooperação no contexto dos Jogos Olímpicos de eSports", explica o COI em um comunicado, sem revelar os motivos.

O projeto lançado em 2023 pela comissão de eSports volta ao ponto de partida, sem anfitrião nem prazo, e com inúmeros desafios a superar para introduzir os esportes eletrônicos no universo olímpico. Além das negociações com os desenvolvedores de jogos, um problema inexistente nos Jogos tradicionais, também é necessário criar as seleções nacionais, desenvolver programas antidoping e de controle de integridade das competições, e selecionar as provas seguindo os critérios de "não violência" estabelecidos pelo COI.