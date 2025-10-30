COI desiste de organizar primeiros Jogos Olímpicos de eSports na Arábia Saudita

COI desiste de organizar primeiros Jogos Olímpicos de eSports na Arábia SauditaO projeto lançado em 2023 pela comissão de eSports volta ao ponto de partida, sem anfitrião nem prazo, e com inúmeros desafios a superar
O Comitê Olímpico Internacional (COI) desistiu nesta quinta-feira, 30, de organizar na Arábia Saudita os primeiros Jogos Olímpicos de eSports, previstos para 2027, um revés para a nova competição e para as ambições esportivas do país do Golfo.
A entidade olímpica e o Comitê Olímpico Saudita, que fecharam em 2024 um acordo inédito de 12 anos sobre o projeto, "chegaram a um acordo mútuo para encerrar sua cooperação no contexto dos Jogos Olímpicos de eSports", explica o COI em um comunicado, sem revelar os motivos.
Leia mais
Apesar do contratempo, a entidade com sede em Lausanne garante que não desistiu de organizar os Jogos de eSports paralelamente aos eventos tradicionais.
O COI, que há anos demonstra preocupação em acompanhar de perto a evolução da prática esportiva para não deixar sua audiência envelhecer, afirma querer "adotar uma nova abordagem" aos Jogos de esportes eletrônicos, que ainda será definida.
Tanto a Arábia Saudita quanto o COI "estão determinados a continuar seus respectivos objetivos nesse tema, cada um seguindo seu próprio caminho", indica a entidade olímpica, que levará em conta as "opiniões recebidas" durante a fase de reflexão lançada por sua nova presidente, Kirsty Coventry.
O projeto lançado em 2023 pela comissão de eSports volta ao ponto de partida, sem anfitrião nem prazo, e com inúmeros desafios a superar para introduzir os esportes eletrônicos no universo olímpico.
Além das negociações com os desenvolvedores de jogos, um problema inexistente nos Jogos tradicionais, também é necessário criar as seleções nacionais, desenvolver programas antidoping e de controle de integridade das competições, e selecionar as provas seguindo os critérios de "não violência" estabelecidos pelo COI.
O objetivo é "organizar a primeira edição o mais rápido possível", promete o COI, afirmando que "a iniciativa gera um forte entusiasmo e um apoio considerável" tanto do movimento olímpico quanto da "comunidade de eSports".
Leia mais
Mas o primeiro assunto a resolver agora é encontrar um anfitrião interessado. O acordo inédito com a Arábia Saudita foi fechado sem concorrência e por uma duração nunca vista na história olímpica, com edições anunciadas até 2037 no Golfo.
Em junho de 2023, o COI organizou uma primeira "semana olímpica de eSports" em Singapura, que convenceu a entidade a continuar por esse caminho, mas nada garante que a pequena cidade-Estado seja agora candidata a um evento de maior envergadura.
A ruptura entre COI e Arábia Saudita também afeta as ambições olímpicas do país, potência ascendente no mundo do esporte e que estava interessado em organizar os Jogos Olímpicos de 2036.
Em relação aos eSports, o reino do Golfo dedicará seus esforços à Esports World Cup, torneio anual lançado no verão (hemisfério norte) de 2024, além do "lançamento da primeira Copa das Nações de eSports em novembro de 2026", anunciou em sua conta da rede Linkedin a Esports World Cup Foundation, com sede em Riade e um dos ex-colaboradores sauditas do COI.