"Rainha das Simpatias", influencer de 54 anos disputa competição de arrancada em Eusébio

Com presença de Ana Lucena, evento acontece no próximo domingo, 19, a partir das 8 horas, no Autódromo Internacional Virgílio Távora
Mãe, vó e "Rainha das Simpatias" — alcunha que ganhou nas redes sociais por ser mãe de santo. A influencer Ana Lucena, 54, será uma das oito mulheres a participar da competição de arrancada automobilística, no próximo domingo, 19, no Autódromo Internacional Virgílio Távora, em Eusébio.

A prova, na qual os competidores têm que completar um trajeto reto e nivelado no menor espaço de tempo, partindo da imobilidade, acontecerá das 8 horas às 18 horas.

A participação da influencer marca um momento de inclusão no automobilismo cearense. Apesar disso, o cenário continua sendo de forte presença masculina: na competição deste ano, dos 70 pilotos inscritos, apenas oito são mulheres.

Inspiração para outras mulheres

Ana Lucena nutre a paixão pelos carros desde a infância, quando acompanhava Ayrton Senna brilhando na Fórmula 1, mas nunca tinha disputado uma arrancada até se mudar para Fortaleza, em 2024.

Hoje, aos 54 anos, não perde uma corrida e está com grande expectativa para sair com o prêmio no domingo. “Meu coração está na mão! Mas é de felicidade, e não de medo, porque eu estou preparada para pegar o meu carro e fazer o meu melhor naquela pista. E vou ser campeã, pode ter certeza disso”, avisou.

Influencer Ana Lucena participa de competição de arrancada automobilística em Eusébio
Influencer Ana Lucena participa de competição de arrancada automobilística em Eusébio Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal

Além da representação feminina, ela carrega também a força da maturidade. “Eu já vou fazer 55 anos, sou mãe, avó e estou aí, firme e forte, e isso é bom para mostrar para as mulheres mais velhas para elas não perderem as oportunidades que aparecem na vida. Elas têm que sair e fazer o melhor delas, porque, para mim, a partir dos 50 anos é que a gente começa a viver ", declarou.

Sobre o evento

A competição de arrancada automobilística é realizada pela ACAV Racing. A organização, desde 1996, desenvolve um trabalho de levar o esporte de carros para o autódromo, longe dos “rachas” de rua.

“Estamos com uma expectativa de um evento único no ano, pois vamos comemorar os 29 anos do amor que prestamos pelo esporte, em especial, a arrancada. Ultrapassamos a expectativa de pilotos inscritos, patrocinadores e clubes confirmados, então podemos esperar um público apaixonado três vezes maior”, contou Bárbara Dantas, uma das fundadoras da ACAV Racing.

A arrancada de carros desse ano contará com sete categorias, e os três primeiros colocados em cada uma delas recebem um troféu.

Para quem quiser acompanhar a competição, os ingressos estarão sendo vendidos no dia e no local do evento, a partir das 8 horas, no valor de R$ 30 por pessoa.

O espaço está sendo preparado para a presença do público com banheiros climatizados, food trucks e outros serviços.

Serviço

Competição de arrancada automobilística

  • Data: 19/10/2025 (domingo)
  • Horário: A partir das 8 horas
  • Local: Autódromo Internacional Virgílio Távora, em Eusébio

