"Rainha das Simpatias", influencer de 54 anos disputa competição de arrancada em Eusébio

Influencer Ana Lucena participa de competição de arrancada automobilística em Eusébio / Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal

Mãe, vó e "Rainha das Simpatias" — alcunha que ganhou nas redes sociais por ser mãe de santo. A influencer Ana Lucena, 54, será uma das oito mulheres a participar da competição de arrancada automobilística, no próximo domingo, 19, no Autódromo Internacional Virgílio Távora, em Eusébio. A prova, na qual os competidores têm que completar um trajeto reto e nivelado no menor espaço de tempo, partindo da imobilidade, acontecerá das 8 horas às 18 horas.

A participação da influencer marca um momento de inclusão no automobilismo cearense. Apesar disso, o cenário continua sendo de forte presença masculina: na competição deste ano, dos 70 pilotos inscritos, apenas oito são mulheres. Inspiração para outras mulheres Ana Lucena nutre a paixão pelos carros desde a infância, quando acompanhava Ayrton Senna brilhando na Fórmula 1, mas nunca tinha disputado uma arrancada até se mudar para Fortaleza, em 2024. Hoje, aos 54 anos, não perde uma corrida e está com grande expectativa para sair com o prêmio no domingo. “Meu coração está na mão! Mas é de felicidade, e não de medo, porque eu estou preparada para pegar o meu carro e fazer o meu melhor naquela pista. E vou ser campeã, pode ter certeza disso”, avisou. Influencer Ana Lucena participa de competição de arrancada automobilística em Eusébio Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal

Além da representação feminina, ela carrega também a força da maturidade. “Eu já vou fazer 55 anos, sou mãe, avó e estou aí, firme e forte, e isso é bom para mostrar para as mulheres mais velhas para elas não perderem as oportunidades que aparecem na vida. Elas têm que sair e fazer o melhor delas, porque, para mim, a partir dos 50 anos é que a gente começa a viver ", declarou. Sobre o evento A competição de arrancada automobilística é realizada pela ACAV Racing. A organização, desde 1996, desenvolve um trabalho de levar o esporte de carros para o autódromo, longe dos “rachas” de rua. “Estamos com uma expectativa de um evento único no ano, pois vamos comemorar os 29 anos do amor que prestamos pelo esporte, em especial, a arrancada. Ultrapassamos a expectativa de pilotos inscritos, patrocinadores e clubes confirmados, então podemos esperar um público apaixonado três vezes maior”, contou Bárbara Dantas, uma das fundadoras da ACAV Racing.

A arrancada de carros desse ano contará com sete categorias, e os três primeiros colocados em cada uma delas recebem um troféu. Para quem quiser acompanhar a competição, os ingressos estarão sendo vendidos no dia e no local do evento, a partir das 8 horas, no valor de R$ 30 por pessoa. O espaço está sendo preparado para a presença do público com banheiros climatizados, food trucks e outros serviços.