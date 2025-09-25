Ícone do tênis de mesa brasileiro, Biriba morre aos 80 anos

Ubiraci Rodrigues da Costa, o Biriba, em homenagem feita pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa / Crédito: reprodução/CBTM

Faleceu aos 80 anos o ex-mesa-tenista Ubiraci Rodrigues da Costa, conhecido como Biriba. Um dos brasileiros mais celebrados na modalidade, morreu nesta quinta-feira, 25, em São Paulo (SP). O maior feito de Biriba enquanto atleta foi ter, aos 15 anos, derrotado seu ídolo e então top 1 e campeão do mundo na modalidade, Rong Guotan. O fato ocorreu em 1961, no mundial de Pequim, na fase 32 avos de final do torneio.