São João do Jaguaribe é superado pelo Ser Santiago-RS na Taça Brasil de Futsal

Equipe cearense encontrou dificuldades diante de time gaúcho e foi ultrapassado no placar no segundo tempo

Diferentemente dos jogos contra o Náutico e o Nova Geração , no qual o grupo cearense somou dois triunfos, a partida contra o Ser Santiago foi marcada por um equilíbrio e com maior superioridade de situações de gol do time gaúcho. Na primeira etapa, as equipes não conseguiram balançar as redes, deixando a definição do placar para o segundo tempo.

Caiu a invencibilidade do São João do Jaguaribe na Taça Brasil de Futsal após três rodadas. Na noite desta quinta-feira, 18, a equipe cearense foi derrotada pelo Ser Santiago-RS por 1 a 0 no Ginásio Júlio Irineu Costa. O capitão Rani foi responsável pelo tento marcado pela equipe gaúcha.

Na segunda etapa, no entanto, o grupo gaúcho conseguiu alcançar o triunfo. Aos nove minutos, o capitão da equipe, Rani somou a vantagem para o time visitante. A partida chegou a ficar ainda mais pegada, com o São João do Jaguaribe chegando a colocar uma bola na trave, mas o Ser Santiago conseguiu controlar o placar a seu favor.

Integrante do Grupo A, o São João do Jaguaribe voltará a campo nesta sexta-feira, 19, quando enfrentará o Curumim-RN às 20 horas, no mesmo ginásio. Ao final das cinco rodadas jogadas, as duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais, que além de definir os finalistas também garantirão vaga na Divisão Especial de 2026.

Situação no Grupo

Mesmo com a derrota, a equipe anfitriã permaneceu na liderança do grupo A, contudo, em uma situação arriscada. Com seis pontos conquistados nos três primeiros jogos, o Verdão viu as outras quatro equipes do grupo atingirem os três pontos.

Contudo, Nova Geração/DF, SER Santiago Futsal/RS e Curumim/RN - 2º, 3º e 4º colocados, respectivamente - possuem um jogo a menos que a equipe de Jaguaribe.