Fortaleza empata com o Sport e avança na Taça Brasil de Futsal

Leão garantiu vaga antecipada na semifinal da Taça Brasil de Futsal. Última rodada será disputada neste sábado, 20, quando o adversário do Tricolor na semifinal será definido

A equipe cearense chegou aos 7 pontos e terminará a fase de grupos em primeiro ou segundo lugar. A outra vaga classificatória da chave está em disputa entre Vila Nova-TO, atual vice-colocado com 4 pontos, e Sport, terceiro com 1 ponto.

O Fortaleza carimbou a vaga para a semifinal da Taça Brasil de Futsal de forma antecipada na primeira colocação do Grupo B. Em clássico nordestino diante do Sport, o Leão do Pici ficou no 1 a 1 no Ginásio Júlio Irineu Costa, em São João do Jaguaribe, em embate válido pelo terceiro jogo da primeira fase da disputa nacional.

Diferentemente dos jogos contra o Alfe e o Vila Nova-TO, no qual o Tricolor somou dois triunfos sem grandes dificuldades, a partida contra o Sport foi marcada por um equilíbrio do início ao fim. Na primeira etapa, as equipes não conseguiram balançar as redes, deixando a definição do placar para o segundo tempo.

Logo aos quatro minutos da etapa final, o Fortaleza conseguiu abrir o marcador com Wendel. As comemorações tricolores não se estenderam até o final, no entanto. Aos nove minutos, em uma bela cobrança de falta, Renan Pontes deixou tudo igual para a equipe pernambucana.

Integrante do Grupo B, o Fortaleza agora aguarda as definições de classificação após as duas rodadas finais, no qual a equipe cearense não entrará em campo. Ao final das cinco rodadas jogadas, as duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais, que além de definir os finalistas também garantirão vaga na Divisão Especial de 2026.

O Sport ainda entra em campo nesta sexta, às 19 horas, para encarar o Alfe/Funec-MS (lanterna da chave com duas derrotas) e no sábado, 20, para enfrentar o Vila Nova-TO, em jogo que definirá a outra vaga do grupo para a semifinal.