Brasil x Porto Rico no Mundial de vôlei: onde assistir ao vivo

Brasil x Porto Rico no Mundial de Vôlei Feminino: onde assistir ao vivo e horárioApós boa estreia, Brasil enfrenta hoje Porto Rico, a partir das 9h30min; veja detalhes das seleções de vôlei feminino no Mundial de 2025
A seleção brasileira de vôlei feminino enfrenta o Porto Rico nesta terça-feira, 26, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei. A partida será disputada na cidade de Chiang Mai, na Tailândia, e inicia às 9h30min (horário de Brasília).
Confira os detalhes do confronto entre as duas seleções do Grupo C
Brasil x Porto Rico: onde assistir ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV2, na TV fechada, e pela VBTV, plataforma de streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).
Brasil x Porto Rico: como estão no Mundial de vôlei 2025
O time liderado por Gabi Guimarães já garantiu vaga na próxima fase do torneio. As brasileiras venceram os dois jogos que disputaram neste Mundial, superando Grécia e França.
Agora, o Brasil busca mais uma vitória para confirmar a liderança do Grupo C.
Já Porto Rico apenas cumpre tabela após perder as duas partidas da competição até o momento.
Para o duelo com as porto-riquenhas, a capitã da Seleção destacou pontos de melhoria da equipe, que podem servir para o decorrer da competição.
“Campeonato longo. A gente tem uma partida agora contra Porto Rico, que, na minha opinião, o mais importante é a gente conseguir, desde o começo da partida, ajustar o nosso bloqueio defesa e nossa agressividade no saque. Porque a gente vai precisar na fase final”, afirmou após vencer a França no sábado, 24, de virada.
Brasil x Porto Rico: retrospecto no vôlei feminino
No retrospecto do confronto, o Brasil leva larga vantagem sobre Porto Rico, com três vitórias em três partidas.
A mais recente delas foi em 20 de setembro de 2023, durante o Pré-Olímpico em Tóquio, no Japão, onde a Seleção venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/9.
Brasil x França - Campeonato Mundial Feminino de Vôlei
- Data: terça-feira, 26 de agosto
- Local: Chiang Mai, na Tailândia
- Horário: 9h30min (horário de Brasília)
- Onde assistir ao vivo: SporTV2 e streaming: VBTV (plataforma da FIVB)