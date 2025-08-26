Brasil x Porto Rico no Mundial de vôlei: onde assistir ao vivo

Seleção brasileira busca título inédito no Mundial Feminino de Vôlei / Crédito: Alexandre Loureiro / COB

A seleção brasileira de vôlei feminino enfrenta o Porto Rico nesta terça-feira, 26, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei. A partida será disputada na cidade de Chiang Mai, na Tailândia, e inicia às 9h30min (horário de Brasília). Confira os detalhes do confronto entre as duas seleções do Grupo C

Brasil x Porto Rico: onde assistir ao vivo A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV2, na TV fechada, e pela VBTV, plataforma de streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei (FIVB). Brasil x Porto Rico: como estão no Mundial de vôlei 2025 O time liderado por Gabi Guimarães já garantiu vaga na próxima fase do torneio. As brasileiras venceram os dois jogos que disputaram neste Mundial, superando Grécia e França. Agora, o Brasil busca mais uma vitória para confirmar a liderança do Grupo C. Já Porto Rico apenas cumpre tabela após perder as duas partidas da competição até o momento.