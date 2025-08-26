Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil x Porto Rico no Mundial de vôlei: onde assistir ao vivo

Brasil x Porto Rico no Mundial de Vôlei Feminino: onde assistir ao vivo e horário

Após boa estreia, Brasil enfrenta hoje Porto Rico, a partir das 9h30min; veja detalhes das seleções de vôlei feminino no Mundial de 2025
Tipo Notícia

A seleção brasileira de vôlei feminino enfrenta o Porto Rico nesta terça-feira, 26, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei. A partida será disputada na cidade de Chiang Mai, na Tailândia, e inicia às 9h30min (horário de Brasília).

Confira os detalhes do confronto entre as duas seleções do Grupo C

Brasil x Porto Rico: onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV2, na TV fechada, e pela VBTV, plataforma de streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

Brasil x Porto Rico: como estão no Mundial de vôlei 2025

O time liderado por Gabi Guimarães já garantiu vaga na próxima fase do torneio. As brasileiras venceram os dois jogos que disputaram neste Mundial, superando Grécia e França.

Agora, o Brasil busca mais uma vitória para confirmar a liderança do Grupo C.

Já Porto Rico apenas cumpre tabela após perder as duas partidas da competição até o momento.

Para o duelo com as porto-riquenhas, a capitã da Seleção destacou pontos de melhoria da equipe, que podem servir para o decorrer da competição.

“Campeonato longo. A gente tem uma partida agora contra Porto Rico, que, na minha opinião, o mais importante é a gente conseguir, desde o começo da partida, ajustar o nosso bloqueio defesa e nossa agressividade no saque. Porque a gente vai precisar na fase final”, afirmou após vencer a França no sábado, 24, de virada.

Brasil x Porto Rico: retrospecto no vôlei feminino

No retrospecto do confronto, o Brasil leva larga vantagem sobre Porto Rico, com três vitórias em três partidas.

A mais recente delas foi em 20 de setembro de 2023, durante o Pré-Olímpico em Tóquio, no Japão, onde a Seleção venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/9.

Brasil x França - Campeonato Mundial Feminino de Vôlei

  • Data: terça-feira, 26 de agosto
  • Local: Chiang Mai, na Tailândia
  • Horário: 9h30min (horário de Brasília)
  • Onde assistir ao vivo: SporTV2 e streaming: VBTV (plataforma da FIVB)

