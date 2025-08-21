Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mundial de Vôlei Feminino 2025: tabela com todos os jogos

Mundial de Vôlei Feminino 2025: tabela, datas, horários dos jogos e mais

Seleção brasileira de vôlei feminino inicia um novo torneio em busca do campeonato mundial; veja como será, datas e horários dos jogos
O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino de 2025 ocorrerá entre os dias 22 de agosto e 7 de setembro, na Tailândia, com 32 seleções disputando o título. Os dois primeiros colocados em cada grupo passarão para a próxima fase do torneio.

O Brasil chega como promessa para conquistar o primeiro campeonato mundial, após levar a prata em quatro anos - 1994, 2006, 2010 e 2022.

No entanto, a equipe de Zé Roberto Guimarães não poderá contar com Ana Cristina, que se machucou durante a Liga das Nações (VNL), em julho deste ano.

Confira a tabela e horários dos jogos do Mundial de Vôlei Feminino 2025.

Tabela de grupos do Mundial de Vôlei Feminino 2025

Confira os grupos do Mundial de Vôlei Feminino 2025:

Mundial de Vôlei 2025 - Grupo A:

  • Tailândia
  • Países Baixos
  • Suécia
  • Egito

Mundial de Vôlei 2025 - Grupo B:

  • Itália
  • Bélgica
  • Cuba
  • Eslováquia

Mundial de Vôlei 2025 - Grupo C:

  • Brasil
  • Porto Rico
  • França
  • Grécia

Mundial de Vôlei 2025 - Grupo D:

  • Estados Unidos
  • República Tcheca
  • Argentina
  • Eslovênia

Mundial de Vôlei 2025 - Grupo E:

  • Turquia
  • Canadá
  • Bulgária
  • Espanha

Mundial de Vôlei 2025 - Grupo F:

  • China
  • República Dominicana
  • Colômbia
  • México

Mundial de Vôlei 2025 - Grupo G:

  • Polônia
  • Alemanha
  • Quênia
  • Vietnam

Mundial de Vôlei 2025 - Grupo H

  • Japão
  • Sérvia
  • Ucrânia
  • Camarões

Mundial de Vôlei Feminino 2025: qual o formato do torneio?

A competição inicia com a fase de grupos, com cada equipe enfrentando os rivais do mesmo grupo uma vez e os dois melhores times passam para a fase eliminatória.

A próxima fase será disputada nas oitavas-de-final e quartas-de-final, e os vencedores passarão à semifinal e final.

Mundial de Vôlei Feminino 2025: veja as datas e horários dos jogos

Sexta, 22 de agosto (22/8)

*Horários de Brasília

  • Porto Rico x França - 16h
  • Repúlblica Checa x Argentina - 16h
  • Países Baixos x Suécia - 17h
  • Bélgica x Cuba - 17h
  • Brasil x Grécia - 19h30min
  • Eslovênia x Estados Unidos - 19h30min
  • Tailândia x Egito - 20h30min
  • Itália x Eslováquia - 20h30min

Sábado, 23 de agosto (23/8)

  • Canadá x Bulgária - 16h
  • República Dominicana x Colômbia - 16h
  • Alemanha x Quênia - 17h
  • Japão x Camarões - 17h
  • Turquia x Espanha - 19h30min
  • China x México - 19h30min
  • Polônia X Vietnam - 20h30min
  • Sérvia x Ucrânia - 20h30min

Domingo, 24 de agosto (24/8)

  • Porto Rico x Grécia - 16h
  • República Checa x Eslovênia - 16h
  • Países Baixos x Egito - 17h
  • Itália x Cuba - 17h
  • Brasil x França - 19h30min
  • Estados Unidos x Argentina - 19h30min
  • Tailândia X Suécia - 20h30min
  • Bélgica x Eslováquia - 20h30min

Segunda, 25 de agosto (25/8)

  • Canadá x Espanha - 16h
  • República Dominicana x México - 16h
  • Alemanha x Vietnam - 17h
  • Japão x Ucrânia - 17h
  • Turquia x Bulgária - 19h30min
  • China x Colômbia - 19h30min
  • Polônia X Quênia - 20h30min
  • Sérvia x Camarões - 20h30min

Terça, 26 de agosto (26/8)

  • França x Grécia - 16h
  • Argentina x Eslovênia - 16h
  • Suécia x Egito - 17h
  • Itália x Bélgica - 17h
  • Brasil x Porto Rico - 19h30min
  • Estados Unidos x República Checa - 19h30min
  • Tailândia X Países Baixos - 20h30min
  • Cuba x Eslováquia - 20h30min

Quarta, 27 de agosto (27/8)

  • Turquia x Canadá - 16h
  • Colômbia x México - 16h
  • Quênia x Vietnam - 17h
  • Japão x Sérvia - 17h
  • Bulgária x Espanha - 19h30min
  • China x República Dominicana - 19h30min
  • Polônia X Alemanha - 20h30min
  • Ucrânia x Camarões - 20h30min

Sexta, 29 de agosto (29/8)

  • Oitavas de final - 17h
  • Oitavas de final - 20h30min

Sábado, 30 de agosto (30/8)

  • Oitavas de final - 17h
  • Oitavas de final - 20h30min

Domingo, 31 de agosto (31/8)

  • Oitavas de final - 17h
  • Oitavas de final - 20h30min

Segunda, 1º de setembro (1º/9)

  • Oitavas de final - 17h
  • Oitavas de final - 20h30min

Quarta, 3 de setembro (3/9)

  • Quartas de final - 17h
  • Quartas de final - 20h30min

Quinta, 4 de setembro (4/9)

  • Quartas de final - 17h
  • Quartas de final - 20h30min

Sábado, 6 de setembro (6/9)

  • Semifinal - 15h30min
  • Semifinal - 19h30min

Domingo, 7 de setembro

  • Disputa do terceiro lugar - 15h30min
  • Final - 19h30min

