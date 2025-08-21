Mundial de Vôlei Feminino 2025: tabela com todos os jogos

Mundial de Vôlei Feminino 2025: tabela, datas, horários dos jogos e maisSeleção brasileira de vôlei feminino inicia um novo torneio em busca do campeonato mundial; veja como será, datas e horários dos jogos
O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino de 2025 ocorrerá entre os dias 22 de agosto e 7 de setembro, na Tailândia, com 32 seleções disputando o título. Os dois primeiros colocados em cada grupo passarão para a próxima fase do torneio.
O Brasil chega como promessa para conquistar o primeiro campeonato mundial, após levar a prata em quatro anos - 1994, 2006, 2010 e 2022.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
No entanto, a equipe de Zé Roberto Guimarães não poderá contar com Ana Cristina, que se machucou durante a Liga das Nações (VNL), em julho deste ano.
Confira a tabela e horários dos jogos do Mundial de Vôlei Feminino 2025.
Tabela de grupos do Mundial de Vôlei Feminino 2025
Confira os grupos do Mundial de Vôlei Feminino 2025:
Mundial de Vôlei 2025 - Grupo A:
- Tailândia
- Países Baixos
- Suécia
- Egito
Mundial de Vôlei 2025 - Grupo B:
- Itália
- Bélgica
- Cuba
- Eslováquia
Mundial de Vôlei 2025 - Grupo C:
- Brasil
- Porto Rico
- França
- Grécia
Mundial de Vôlei 2025 - Grupo D:
- Estados Unidos
- República Tcheca
- Argentina
- Eslovênia
Mundial de Vôlei 2025 - Grupo E:
- Turquia
- Canadá
- Bulgária
- Espanha
Mundial de Vôlei 2025 - Grupo F:
- China
- República Dominicana
- Colômbia
- México
Mundial de Vôlei 2025 - Grupo G:
- Polônia
- Alemanha
- Quênia
- Vietnam
Mundial de Vôlei 2025 - Grupo H
- Japão
- Sérvia
- Ucrânia
- Camarões
Mundial de Vôlei Feminino 2025: qual o formato do torneio?
A competição inicia com a fase de grupos, com cada equipe enfrentando os rivais do mesmo grupo uma vez e os dois melhores times passam para a fase eliminatória.
A próxima fase será disputada nas oitavas-de-final e quartas-de-final, e os vencedores passarão à semifinal e final.
Mundial de Vôlei Feminino 2025: veja as datas e horários dos jogos
Sexta, 22 de agosto (22/8)
*Horários de Brasília
- Porto Rico x França - 16h
- Repúlblica Checa x Argentina - 16h
- Países Baixos x Suécia - 17h
- Bélgica x Cuba - 17h
- Brasil x Grécia - 19h30min
- Eslovênia x Estados Unidos - 19h30min
- Tailândia x Egito - 20h30min
- Itália x Eslováquia - 20h30min
Sábado, 23 de agosto (23/8)
- Canadá x Bulgária - 16h
- República Dominicana x Colômbia - 16h
- Alemanha x Quênia - 17h
- Japão x Camarões - 17h
- Turquia x Espanha - 19h30min
- China x México - 19h30min
- Polônia X Vietnam - 20h30min
- Sérvia x Ucrânia - 20h30min
Domingo, 24 de agosto (24/8)
- Porto Rico x Grécia - 16h
- República Checa x Eslovênia - 16h
- Países Baixos x Egito - 17h
- Itália x Cuba - 17h
- Brasil x França - 19h30min
- Estados Unidos x Argentina - 19h30min
- Tailândia X Suécia - 20h30min
- Bélgica x Eslováquia - 20h30min
Segunda, 25 de agosto (25/8)
- Canadá x Espanha - 16h
- República Dominicana x México - 16h
- Alemanha x Vietnam - 17h
- Japão x Ucrânia - 17h
- Turquia x Bulgária - 19h30min
- China x Colômbia - 19h30min
- Polônia X Quênia - 20h30min
- Sérvia x Camarões - 20h30min
Terça, 26 de agosto (26/8)
- França x Grécia - 16h
- Argentina x Eslovênia - 16h
- Suécia x Egito - 17h
- Itália x Bélgica - 17h
- Brasil x Porto Rico - 19h30min
- Estados Unidos x República Checa - 19h30min
- Tailândia X Países Baixos - 20h30min
- Cuba x Eslováquia - 20h30min
Quarta, 27 de agosto (27/8)
- Turquia x Canadá - 16h
- Colômbia x México - 16h
- Quênia x Vietnam - 17h
- Japão x Sérvia - 17h
- Bulgária x Espanha - 19h30min
- China x República Dominicana - 19h30min
- Polônia X Alemanha - 20h30min
- Ucrânia x Camarões - 20h30min
Sexta, 29 de agosto (29/8)
- Oitavas de final - 17h
- Oitavas de final - 20h30min
Sábado, 30 de agosto (30/8)
- Oitavas de final - 17h
- Oitavas de final - 20h30min
Domingo, 31 de agosto (31/8)
- Oitavas de final - 17h
- Oitavas de final - 20h30min
Segunda, 1º de setembro (1º/9)
- Oitavas de final - 17h
- Oitavas de final - 20h30min
Quarta, 3 de setembro (3/9)
- Quartas de final - 17h
- Quartas de final - 20h30min
Quinta, 4 de setembro (4/9)
- Quartas de final - 17h
- Quartas de final - 20h30min
Sábado, 6 de setembro (6/9)
- Semifinal - 15h30min
- Semifinal - 19h30min
Domingo, 7 de setembro
- Disputa do terceiro lugar - 15h30min
- Final - 19h30min