Vôlei feminino hoje (22/08) ao vivo: onde assistir aos jogos

Vôlei feminino hoje (22/08): onde assistir ao vivo aos jogos e horárioMundial de Vôlei Feminino terá oito partidas nesta sexta-feira, 22 de agosto (22/8). Confira onde assistir ao vivo, quais seleções jogam e horários
O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino de 2025 iniciará hoje, sexta-feira, 22. Este ano, quatro cidades da Tailândia receberão as partidas: Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima e Phuket.
No primeiro dia de competição, a seleção brasileira já enfrenta a Grécia como o primeiro desafio da fase de grupos. Ainda, as brasileiras jogarão contra as seleções da França e de Porto Rico.
Confira os jogos do Mundial de Vôlei Feminino de hoje, sexta-feira, 22 de agosto (22/8).
Jogos de hoje (22/8/25) do Mundial de Vôlei Feminino 2025
- 22/8 - Porto Rico x França - 6h
- 22/8 - República Checa x Argentina - 6h
- 22/8 - Países Baixos x Suécia - 7h
- 22/8 - Bélgica x Cuba - 7h
- 22/8 - Brasil x Grécia - 9h30min
- 22/8 - Eslovênia x Estados Unidos - 9h30min
- 22/8 - Tailândia x Egito - 10h30min
- 22/8 - Itália x Eslováquia - 10h30min
Jogos de hoje (22/8/25) do Mundial de Vôlei Feminino 2025: onde assistir ao vivo
As partidas do Mundial de Vôlei serão transmitidas pelo canal SporTV2, na TV fechada.
Já no streaming, é possível assistir à partida pela plataforma "Volleyball World" VBTV, da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).