Vôlei feminino hoje (22/08) ao vivo: onde assistir aos jogos

Vôlei feminino hoje (22/08): onde assistir ao vivo aos jogos e horário

Mundial de Vôlei Feminino terá oito partidas nesta sexta-feira, 22 de agosto (22/8). Confira onde assistir ao vivo, quais seleções jogam e horários
Autor Mariana Fernandes
O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino de 2025 iniciará hoje, sexta-feira, 22. Este ano, quatro cidades da Tailândia receberão as partidas: Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima e Phuket. 

No primeiro dia de competição, a seleção brasileira já enfrenta a Grécia como o primeiro desafio da fase de grupos. Ainda, as brasileiras jogarão contra as seleções da França e de Porto Rico. 

Confira os jogos do Mundial de Vôlei Feminino de hoje, sexta-feira, 22 de agosto (22/8). 

Jogos de hoje (22/8/25) do Mundial de Vôlei Feminino 2025

  • 22/8 - Porto Rico x França - 6h
  • 22/8 - República Checa x Argentina - 6h
  • 22/8 - Países Baixos x Suécia - 7h
  • 22/8 - Bélgica x Cuba - 7h
  • 22/8 - Brasil x Grécia - 9h30min
  • 22/8 - Eslovênia x Estados Unidos - 9h30min
  • 22/8 - Tailândia x Egito - 10h30min
  • 22/8 - Itália x Eslováquia - 10h30min

Jogos de hoje (22/8/25) do Mundial de Vôlei Feminino 2025: onde assistir ao vivo

As partidas do Mundial de Vôlei serão transmitidas pelo canal SporTV2, na TV fechada.

Já no streaming, é possível assistir à partida pela plataforma "Volleyball World" VBTV, da Federação Internacional de Vôlei (FIVB). 

