27ª edição da Regata de Jangadas da Caponga começa nesta sexta-feira, 22

Imagens da 26º Jangada da Praia da Caponga, em Cascavel (CE) / Crédito: Ed Castro/Prefeitura de Cascavel

A 27ª edição da Regata de Jangadas da Caponga acontece entre os dias 22 e 24 de agosto, nas praias da Caponga e de Águas Belas, em Cascavel (CE). Além da prova marítima, o evento também reúne competições de surfe, beach tennis, futevôlei, vôlei de praia e futebol de areia. Junto das modalidades esportivas, a jangada promove outras ações e ativações durante os dias de campeonato. O público que for prestigiar o acontecimento terá direito a atrações musicais, atividades culturais, ações educativas e espaços interativos voltados ao esporte e ao lazer.

Confira a Programação do evento 22 de agosto (sexta-feira) – Praia de Águas Belas Atividades esportivas com alunos das escolas da região



Disputas de Beach Tennis, Vôlei de Praia, Futevôlei, Futmesa e Beach Soccer



17h – Aula de Zumba



19h – “Pôr do Som” com as bandas Reite e Dona Leda 23 de agosto (sábado) – Praias de Águas Belas e Caponga