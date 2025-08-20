Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

27ª edição da Regata de Jangadas da Caponga começa nesta sexta-feira, 22

Junto das modalidades esportivas, a Jangada promove outras ações e ativações durante os dias de campeonato
Autor João Bosco Neto
A 27ª edição da Regata de Jangadas da Caponga acontece entre os dias 22 e 24 de agosto, nas praias da Caponga e de Águas Belas, em Cascavel (CE). Além da prova marítima, o evento também reúne competições de surfe, beach tennis, futevôlei, vôlei de praia e futebol de areia.

Junto das modalidades esportivas, a jangada promove outras ações e ativações durante os dias de campeonato. O público que for prestigiar o acontecimento terá direito a atrações musicais, atividades culturais, ações educativas e espaços interativos voltados ao esporte e ao lazer.

Para a organização da prova, a iniciativa é um símbolo da identidade cultural do litoral cearense e contribui para o desenvolvimento econômico e social do município por meio do esporte, do turismo e da preservação das tradições.

O evento é uma realização da Associação dos Empreendedores de Turismo, Artesanato e Cultura de Cascavel (Assetuc) e conta com apoio de órgãos governamentais, como a prefeitura do município e a Secretaria do Turismo do Estado do Ceará.

A prova também conta com o apoio do Governo Federal, via Lei Geral do Esporte, Enel e Governo do Estado do Ceará.

Confira a Programação do evento

22 de agosto (sexta-feira) – Praia de Águas Belas

  • Atividades esportivas com alunos das escolas da região
  • Disputas de Beach Tennis, Vôlei de Praia, Futevôlei, Futmesa e Beach Soccer
  • 17h – Aula de Zumba
  • 19h – “Pôr do Som” com as bandas Reite e Dona Leda

23 de agosto (sábado) – Praias de Águas Belas e Caponga

  • Competições esportivas em Águas Belas, com foco na inclusão dos jovens
  • Aulas de Surf e Surf Adaptado
  • Campeonato do Projeto Surf Escola
  • Passeios gratuitos de jangada e Downwind (Águas Belas – Caponga)
  • 17h – Aula de Zumba
  • 19h – Shows com as bandas O Verbo e Dipas

24 de agosto (domingo) – Praia da Caponga

  • 10h - Tradicional Regata de Jangadas, a partir da manhã
  • 1ª bateria: “Caponga e Águas Belas: um só destino”
  • 2ª bateria: “Rota das Falésias”, com embarcações de diversos municípios do litoral leste
  • 14h – Festa de Encerramento com shows de Sedusamba e Tribo de Jah

 

 

