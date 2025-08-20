Torneio de beach tennis para advogados será realizado em Fortaleza; saiba mais

O torneio, voltado aos profissionais da advocacia, acontecerá no próximo dia 23 de agosto, a partir das 7h30min, no Centro de Treinamento Gararapes (CTG)

A competição será disputada nas categorias Masculino Iniciante, Masculino Avançado, Feminino Iniciante, Feminino Avançado e categoria Mista. Para participarem, os interessados devem se inscrever gratuitamente através do site ou do perfil da Instituição no Instagram.

A Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (Caace) realizará o III Caace Open de Beach Tennis. O torneio, voltado aos profissionais da advocacia, acontecerá no próximo sábado, 23, a partir das 7h30min, no Centro de Treinamento Gararapes (CTG), localizado na rua Dr. Márlio Fernandes.

“O Beach Tennis é um evento que já consta no nosso calendário e sempre traz uma ótima movimentação de advogados e advogadas. É um momento da prática de um esporte saudável e que só cresce no nosso estado, mas é também um momento para relaxar, encontrar amigos e confraternizar com nossos colegas”, disse o presidente da Caace, Cássio Pacheco.

No momento da inscrição, é preciso que o participante tenha em mãos seus dados e os dados da sua dupla (Nome completo, número da OAB e telefone de contato).

Conforme a Instituição, é permitido que um mesmo atleta se inscreva em mais de uma categoria, desde que uma delas seja, obrigatoriamente, a categoria mista.