Alcaraz é campeão do Masters 1000 de Cincinnati após desistência de Sinner

Carlos Alcaraz volta a vencer Jannik Sinner / Crédito: Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou pela primeira vez o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (18), após o abandono do italiano Jannik Sinner na final. Alcaraz vencia o primeiro set por 5 a 0 quando Sinner, atual campeão, visivelmente indisposto, anunciou sua desistência após 20 minutos de jogo em uma tarde quente e úmida em Cincinnati, Ohio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O aguardado confronto entre os dois grandes astros do tênis da atualidade, que se enfrentavam em sua quarta final do ano, teve um destaque surpreendente desde o início por parte de Alcaraz, que vencia por 3 a 0 após duas quebras em menos de 13 minutos. Sinner, vencedor do último duelo em julho, na final de Wimbledon, parecia indisposto e acumulava erros não forçados. Após sofrer a terceira quebra, Sinner solicitou atendimento médico e anunciou que estava deixando a partida. "Sinto muito por decepcioná-los", disse o italiano à plateia durante a cerimônia de premiação.