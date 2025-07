Corrida das Estrelas reúne artistas no Autódromo do Eusébio; veja programação

Evento une velocidade, música e entretenimento nos dias 28 e 29 de julho, com transmissão ao vivo e shows exclusivos

O Autódromo do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, recebe, entre segunda, 28, e terça-feira, 29, a Corrida das Estrelas, evento que une velocidade, música e entretenimento, com presença de grandes nomes do cenário artístico nacional e local.

Entre os participantes confirmados estão Matuê, Nattan, Zé Vaqueiro, Kaleb, Felipe Amorim, Caio DJay, Zé Cantor, Lucas Albert, Léo Foguete, Cremosinho, Michele Andrade, Eric Land, Manim Vaqueiro, Diego Facó e Ávine Vinny. Não haverá venda de ingressos para o evento.