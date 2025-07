Corrida do Bob Esponja transforma Fortaleza em cenário de diversão e nostalgia

Por uma manhã, Fortaleza se transformou na Fenda do Biquíni. Neste domingo, 27, a capital cearense recebeu a Corrida do Bob Esponja, realizada no Shopping Iguatemi. O evento, que chamou a atenção de quem passava pelo local, reuniu diversas famílias, em sua maioria com crianças, que se divertiam usando camisetas do personagem principal e de Patrick, seu inseparável amigo na série.

A prova teve início às 6 horas da manhã, com percursos de 2 e 5 quilômetros. Também houve uma bateria voltada ao público PCD. Entre os muitos participantes, o Esportes O POVO conversou com o casal Régis Tomé de Oliveira e Renata Carmon, experientes em competições de rua e que, segundo eles, já estão se preparando para se “aposentar” do universo das corridas.