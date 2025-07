Federação promove torneio de futebol de travinha neste fim de semana

O evento de futebol de travinha ocorre neste fim de semana e tem modalidades sub-15 e adulto / Crédito: reprodução

A Federação Cearense de Futebol de Travinha (FCFT) promove no sábado, 26, e no domingo, 27, a 1ª edição da Copa Arena Open Travinha Beach, campeonato de futebol de travinha, disputado nas areias da Praia do Futuro, avenida Clóvis Arrais Maia, 3877. O evento, que será aberto ao público, ocorrerá entre 8 e 17 horas de ambos os dias e recebe a chancela da Confederação Brasileira de Futebol de Travinha (CBF Travinha); além disso, o campeonato também conta com o apoio do Programa de Desenvolvimento da Gestão do Esporte Cearense (Progesp).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O torneio é dividido entre as modalidades feminina e masculina, com as categorias sub-15 e adulto. Os jogos masculinos ocorrerão no sábado, 26, e os femininos no domingo, 27. "Estamos preparando realmente uma arena especialmente para o Futebol de Travinha. São 64 equipes, 32 masculinas e 32 femininas. No sábado, dia 26, nós teremos o sub 15 pela manhã e à tarde o adulto. Todo mundo está convidado a comparecer, seja filiado, não filiado ou apenas fã do futebol raiz", comenta o Presidente da FCFT, Vinicius Braga. A organização do evento espera um público de 1.200 pessoas, divididas entre atletas, comissão técnica, arbitragem, organização e os espectadores. Serão 16 equipes por categoria, onde o campeão e vice de cada categoria receberão troféus, medalhas e kits personalizados. O momento ainda contará com a presença da CBF Travinha, representada pelo seu presidente, Valmir Júnior, na entrega da premiação. Além da competição, o acontecimento promove a palestra "Educação e Saúde: Nutrição do Dia a Dia", com dicas sobre alimentação e a saúde. A conversa será ministrada por Janne Dantas, nutricionista e biomédica em formação. A atividade ocorrerá nos dois dias do campeonato, entre 9 e 10 horas.