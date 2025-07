Cearense e ex-lutador do UFC, Godofredo Pepey é preso nos EUA por violência doméstica

Segundo relatos, Pepey agrediu sua esposa, deixando-a com hematomas no rosto e corpo, além de tê-la mantido presa em casa, impedindo que ela tivesse acesso ao telefone para pedir ajuda

Godofredo “Pepey”, que é cearense e ex-lutador do UFC, foi preso na segunda-feira passada, 30 de junho, em Deerfield Beach, na Flórida, nos Estados Unidos, sob acusação de sequestro e violência doméstica contra sua esposa, Samara Mello. Os dois vivem juntos no país norte-americano. A informação é do portal Combate, do ge.

A prisão de Pepey ocorreu após a polícia ser chamada por vizinhos que moram próximo ao casal. Ainda de acordo com a apuração do Combate, o cearense agrediu Samara, deixando-a com hematomas no rosto e corpo, além de tê-la mantido presa em casa, impedindo que ela tivesse acesso ao telefone para pedir ajuda.