Bia Haddad é derrotada por número 4 do mundo e se despede de torneio na grama

Beatriz Haddad Maia foi eliminada nas quartas de final no WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha, na manhã desta quinta-feira, 26. A brasileira foi superada pela italiana Jasmine Paolini, número 4 do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/5.

Após bom duelo disputado na grama, a paulistana não conseguiu superar a tenista europeia — recém-campeã do Masters 100 de Roma, no último mês —, nesta que foi a última competição preparatória para o Torneio de Wimbledon, na Inglaterra.