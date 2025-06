Vitória Miranda é campeã juvenil de simples e duplas em Roland Garros

A tenista em cadeira de rodas Vitoria Miranda é a mais nova campeã júnior de simples e de duplas de Roland Garros (França). A brasileira de 17 anos repetiu o desempenho do início da temporada, quando também faturou dois títulos no Aberto da Austrália. E as finais nesta sexta-feira (6) no saibro parisiense reeditaram as decisões do primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne. Atual número 1 do mundo no ranking juvenil – e 17ª entre as tenistas profissionais –, a brasileira impôs nova derrota à norte-americana Sabina Czauz,: por 2 sets a 0 (parciais de 6/3, e 6/2), em apenas 59 minutos de partida.