ATP de Roma 2025: saiba tudo sobre as semifinais do torneio de tênis

Semifinais do ATP de Roma terão duelos entre Sinner x Paul e Alcaraz x Musetti, com transmissão no Brasil e briga por vaga na grande final / Crédito: PIERO CRUCIATTI / AFP

Nesta sexta-feira, 16 de maio, o Foro Itálico, em Roma, será palco das semifinais do ATP Masters 1000 de Roma 2025, reunindo alguns dos principais nomes da nova geração do tênis mundial. "Alcaraz já chegou ao nível" do top-3 da história do tênis, afirma Djokovic; SAIBA MAIS



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O número 1 do mundo, Jannik Sinner, enfrenta o norte-americano Tommy Paul, enquanto o espanhol Carlos Alcaraz mede forças com o italiano Lorenzo Musetti em busca de um lugar na decisão. Além de pontos importantes no ranking da ATP, os duelos valem uma fatia da premiação total de 7,9 milhões de euros. As partidas, que movimentam a penúltima rodada do torneio, têm transmissão para o Brasil, e devem atrair grande audiência, especialmente com a presença dos ídolos locais Sinner e Musetti entre os semifinalistas. ATP de Roma: saiba tudo sobre as semifinais Veja as informações sobre os confrontos que vão definir os dois finalistas do ATP de Roma:

Sinner x Paul: desempenho e histórico do confronto

Jannik Sinner chega embalado após uma vitória avassaladora sobre Casper Ruud nas quartas de final, aplicando 6-0 e 6-1 em apenas 64 minutos. O italiano, que faz sua melhor campanha em casa, vive uma fase excepcional e busca seu primeiro título no saibro romano. Do outro lado, Tommy Paul, número 16 do mundo, tenta surpreender e alcançar sua primeira final em um Masters 1000. O norte-americano avançou após eliminar Hubert Hurkacz em dois sets e vem apresentando solidez ao longo do torneio. O retrospecto entre os dois é favorável a Sinner, com duas vitórias para o italiano três dos quatro confrontos anteriores contra Paul.

Encontro com o Papa

Durante uma pausa no torneio, Jannik Sinner visitou o Vaticano e se encontrou com o Papa Leo XIV. O tenista presenteou o pontífice com uma raquete, e ambos compartilharam momentos de descontração, destacando a conexão entre esporte e espiritualidade. Leão XIV torce para algum time? VEJA relação do papa com esporte O Papa Leão XIV encontrou Jannik Sinner antes das semifinais do ATP de Roma, onde Sinner enfrenta Tommy Paul na busca pela final Crédito: Divulgação / VATICAN MEDIA / AFP