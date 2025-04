5 exercícios de fortalecimento para quem pratica corrida

Eles são essenciais para aumentar a força muscular e a estabilidade do corpo

Um dos pontos mais importantes nesse processo, porém, ainda é frequentemente negligenciado: o fortalecimento muscular. E é justamente aí que mora o perigo. Ignorar essa etapa pode resultar em consequências sérias, como a queda no desempenho e o aumento do risco de lesões que poderiam ser facilmente evitadas com o preparo adequado.

A corrida de rua tem ganhado cada vez mais espaço entre os brasileiros. Prova disso é que, segundo uma pesquisa da Olympikus em parceria com a Box 1824, mais de 13 milhões de pessoas já incorporaram a prática à rotina — especialmente jovens adultos e aqueles em busca de mais saúde física e mental. Com esse crescimento, surge também a necessidade de adotar cuidados que garantam a prática segura da atividade.

“Muitos corredores focam apenas no treino de corrida, mas os exercícios de fortalecimento são essenciais para aumentar a força muscular e a estabilidade do corpo. Eles são importantes porque músculos mais fortes ajudam a suportar melhor o impacto durante a corrida, melhorando a performance e reduzindo o risco de lesões”, explica Raquel Silvério, fisioterapeuta, diretora clínica do Instituto Trata de Guarulhos e especialista em membros inferiores.

Riscos da falta de fortalecimento

De acordo com Raquel Silvério, a ausência de exercícios adequados de fortalecimento pode causar tensões musculares, principalmente em panturrilhas, posterior de coxa e quadril, redução da mobilidade articular — o que prejudica a postura e o gesto da corrida —, aumento do risco de lesões por esforço repetitivo, como tendinites, fascite plantar e síndrome da banda iliotibial, além de uma recuperação mais lenta após o treino, com maior acúmulo de ácido lático e dores musculares.

“O corpo precisa de preparo para correr e de cuidado depois de correr, senão as chances de lesões aumentam; e os alongamentos e exercícios cumpre esse papel antes e depois do treino, ajudando o corpo a se adaptar melhor ao impacto da atividade”, destaca a fisioterapeuta.

Exercícios de fortalecimento para corredores

Para ajudar os corredores de plantão, Raquel Silvério destaca os 5 principais exercícios de fortalecimento. Confira!