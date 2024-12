São Silvestre: conheça história do santo que dá o nome à corrida de SP

Uma das principais corridas de longa distância, a São Silvestre acontece anualmente no dia 31 de dezembro na cidade de São Paulo. O nome da corrida é uma homenagem a São Silvestre, já que ela ocorre no dia em que a Igreja celebra a festa desse santo.

Por isso, Silvestre foi preso e torturado para que renunciasse à sua fé. No entanto, o futuro papa resistiu a todos os abusos. A perseguição terminou após a morte do governante, e todos os cristãos presos foram libertos.

A 99ª edição da corrida ocorrerá no dia 31 de dezembro de 2024, uma terça-feira. Espera-se cerca de 37,5 mil corredores , competindo na prova de rua mais tradicional do Brasil, no centro de São Paulo. O percurso de 15 km começa e termina na Avenida Paulista, a via mais famosa da cidade.

Durante o pontificado do Papa Silvestre I, várias igrejas magníficas foram construídas em Roma, como a Arquibasílica de São João de Latrão, a Basílica de Santa Cruz e a antiga Basílica de São Pedro. Nesse período, também foi formulado o Credo Niceno, recitado por fiéis de diversas denominações cristãs no mundo.

A Corrida de São Silvestre foi fundada em 1925 por Cásper Líbero, seu idealizador. De 1925 a 1944, a competição evoluiu de um evento regional para uma corrida de nível nacional. Em 1945, ocorreu a primeira edição internacional , com a participação de atletas do Uruguai, Argentina e Paraguai.

Já as igrejas orientais comemoram o dia de São Silvestre em outra data, no dia 2 de janeiro .

Os cristãos ocidentais celebram o Dia de São Silvestre em 31 de dezembro , uma data que, com a adoção do calendário gregoriano, passou a coincidir com a véspera de Ano-Novo. Para essas denominações, o dia de São Silvestre é o sétimo dia do Natal.

O Brasil venceu as duas primeiras edições internacionais. Contudo, a partir de 1947, com a vitória do uruguaio Oscar Moreira, os atletas estrangeiros dominaram a prova por 34 anos, até a vitória de José João da Silva, em 1980.

Em termos de recordes, Paul Tergat, do Quênia, é o maior vencedor entre os homens, com cinco títulos. Entre as mulheres, a portuguesa Rosa Mota é a maior campeã, com seis vitórias.

É tradição na corrida da São Silvestre que alguns corredores participem fantasiados de personagens Crédito: Reprodução / Miguel Schincariol / AFP

São Silvestre: qual é a relação do santo com a corrida?

A ligação do nome do santo com a corrida está restrita às datas comemorativas. Cásper Líbero se inspirou em uma prova realizada na França, que também acontecia no dia 31 de dezembro. No Brasil, a coincidência do evento ocorrer no mesmo dia da celebração de São Silvestre deu origem ao nome da corrida.

Portanto, a associação é apenas simbólica, e o santo não tem nenhuma relação direta com o esporte.

São Silvestre: fantasias e curiosidades

Um aspecto marcante das últimas edições da corrida tem sido o uso de fantasias por parte dos corredores. Personagens como Mulher-Maravilha, Avatar, Superman, It e muitos outros já foram representados durante a prova, e a expectativa é que essa tradição continue em 2024.

A São Silvestre atrai participantes de todas as regiões do Brasil e de diversos países. Apesar disso, os atletas brasileiros não são os principais favoritos à vitória, já que a corrida costuma ser dominada por competidores do Quênia.