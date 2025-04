Jogos da NBA hoje, 25: onde assistir ao vivo aos playoffs e resultados

Jogos os playoffs compõem programação do dia na NBA. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta (25/04/25)

Nesta sexta-feira, 25 de abril, o público aguarda uma rodada cheia, com três jogos dos playoffs da NBA. Entre as principais disputas, o confronto entre o Los Angeles Lakers, de LeBron James e Doncic, que vai enfrentar o Minnesota Timberwolves. As duas equipes estão empatadas na série por 1 a 1.

Confira a programação completa dos jogos e veja onde assistir: