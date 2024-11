Israel pede aos torcedores que evitem o jogo de basquete do Maccabi Tel Aviv na Itália

As autoridades israelenses pediram nesta sexta-feira (8) aos torcedores do Maccabi Tel Aviv que evitem um jogo de basquete na Itália, no dia seguinte aos incidentes violentos registrados após uma partida de futebol do mesmo time em Amsterdã.

"O Conselho de Segurança Nacional aconselha os israelenses a evitarem assistir ao jogo do Maccabi Tel Aviv em Bolonha e a evitarem exibir símbolos israelenses ou judeus visíveis na medida do possível", disse Omer Dostri, porta-voz dos serviços do primeiro-ministro israelense, à AFP.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na noite de quinta-feira, eclodiram confrontos no centro de Amsterdã, nos Países Baixos, após o jogo da Liga Europa entre Ajax e Maccabi, vencido pelo time da casa (5-0).