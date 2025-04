Bia Haddad e João Fonseca entram em quadra neste sábado, 26, pelo Aberto de Madrid

Haddad jogou na modalidade duplas nesta sexta-feira, 25, e classificou para as oitavas de final junto a sua parceira Laura Siegemund, da Alemanha. A dupla venceu as chinesas Wang Xinyu e Zhang Saisai por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em uma partida que durou uma hora e 24 minutos.

Com apelido de "fenômeno", João Fonseca retornou às quadras após um período de férias. O tenista de 19 anos passou duas semanas sabáticas no Rio de Janeiro para, segundo o próprio, "colocar a cabeça no lugar" e focar na mudança de superfície.

Após três competições consecutivas na quadra dura, o jogador retorna ao saibro para uma série de torneios que precedem Roland Garros. Na estreia no Aberto de Madrid, que ocorreu na última quinta-feira, 24, venceu o dinamarquês Elmer Moller em dois sets, por 6/2 e 6/3.

O próximo confronto do brasileiro é contra o americano Tommy Paul, atual 11º melhor tenista do mundo no ranking da ATP. Campeão do ATP de Buenos Aires, que possui quadras de saibro, Fonseca pode ter vantagem contra Paul devido ao terreno. Além do período de treinos no Rio de Janeiro, o brasileiro tem seis jogos de saibro na temporada, contra apenas três do adversário.

Caso avancem até as quartas de final, poderá haver um confronto entre o sérvio Novak Djokovic e João Fonseca. Em entrevista ao jornal O Globo, o atleta carioca falou sobre a possibilidade de haver o embate diante do multicampeão e se mostrou animado.