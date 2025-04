Fortaleza e Boca Juniors duelam pelo título do Superclássico das Américas de Futsal

Confronto entre campeões de Brasil e Argentina será neste domingo (20), no CFO, com entrada solidária

O ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO) será palco de um duelo inédito e histórico neste domingo, 20, às 8h30. O Fortaleza Esporte Clube, atual campeão brasileiro de futsal, recebe o Boca Juniors, vencedor da Supercopa Argentina, pela primeira edição do Superclássico das Américas de Futsal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A entrada para o evento será solidária: o torcedor poderá assistir à partida doando 1kg de alimento não perecível. A ação reforça o caráter social da disputa, que também será transmitida ao vivo pelo canal Mundo do Futsal, no YouTube.

Organizado pelas empresas Mundo do Futsal e Futsala, com apoio da CBFS, da AFA e do Governo do Estado do Ceará, o Superclássico terá jogo único e valerá título. A escolha do CFO como palco do embate se deu pelo simbolismo recente: foi no ginásio que o Fortaleza conquistou, diante de mais de 10 mil pessoas, o inédito título do Campeonato Brasileiro de Futsal, quebrando recorde de público na modalidade.

O Boca Juniors assume o posto de representante argentino na competição, inicialmente reservado ao Barracas Central. Com tradição no futsal sul-americano, os xeneizes chegam embalados pela conquista nacional do mês anterior, enquanto o Leão busca manter sua ascensão meteórica na cena do futsal.