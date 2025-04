Promoção de cervejaria levará torcedor à final do Mundial de Clubes; saiba como participar

Messi, estrela da seleção argentina, estará no torneio representando o Inter Miami / Crédito: Reprodução/ Chandan Khanna/AFP

A cerveja Budwiser lançou a promoção “Bud te Leva”, que irá levar um torcedor para a final do Mundial de Clubes 2025, que será jogada no estádo MetLife Stadium, em Nova Jerséi. Para participar, basta comprar produtos da marca e cadastrar o cupom no site oficial da promoção. Além da ida a final, quem participa da promoção também concorre a um "kit torcedor", que contém uma televisão de 55 polegadas, uma mini geladeira com cervejas da marca e uma camisa de um dos times brasileiros que participam do torneio.