Instituto promove campanha de arrecadação para projeto esportivo de Fortaleza

Visita ao Beco Céu, no bairro Vila Velha, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/José Yure

A Casa das Artes, do Instituto Pensando Bem, abriu uma campanha para financiamento do projeto esportivo “Atletas do Bem”. Em busca de doadores, a arrecadação visa à continuidade da iniciativa, que atende jovens no bairro Vila Velha, em Fortaleza. Atualmente, segundo informações do Instituto, o projeto acolhe cerca de 300 jovens. Com foco no desenvolvimento físico e social de crianças e adolescentes, o “Atletas do Bem” promove ações por meio da prática esportiva.