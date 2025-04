Fortaleza Futsal recebe o Boca Juniors em duelo valendo taça continental

Em confronto que vale taça, Fortaleza Futsal e Boca Juniors se enfrentam no próximo domingo, 20, às 08h30min, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em duelo que marca a primeira edição do Superclássico das Américas de Futsal.

Para garantir seu acesso ao ginásio, os torcedores interessados em acompanhar a decisão de perto, terão direito à entrada solidária, podendo adquirir o acesso após a entrega de um quilograma de alimento não perecível.

Campeão Brasileiro de Futsal

No dia 1º de dezembro do último ano, o Fortaleza derrotou o Apodi-RN por 3 a 2 e conquistou o título inédito do Campeonato Brasileiro de Futsal. Na ocasião, o Leão até saiu atrás do placar, mas, com gols de Jé (duas vezes) e Nardinho, o Tricolor reverteu o placar adversou e se sagrou campeão da competição.

Alem do título nacional, naquele mesmo ano, o escrete fortalezense já havia vencido a Copa Estado e a Copa do Nordeste da modalidade, ao superar o São João do Jaguaribe em ambas as competições.