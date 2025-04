Praia do Futuro será um dos destinos do rally Sol Sertões Kitesurf; veja percurso

Praia do Futuro receberá os velejadores do Brasil e do exterior / Crédito: Jade Queiroz/MTur

O rally Sol Sertões Kitesurf passará por Fortaleza pela primeira vez em sua história. A prova foi criada em 2021 e terá a capital cearense como um de seus destinos de forma inédita. Fortaleza, mais especificamente, a Praia do Futuro, será o local de chegada do primeiro dia de provas e a largada do dia posterior. O roteiro completo da competição foi anunciado nesta terça-feira, 15. O evento começará dia 21 de outubro na praia de Candé em Fortim, seguindo para o segundo dia, 22, na Praia do Futuro. No terceiro dia, 23, o destino será a praia de Guajiru, no Trairi. A penúltima prova acontece no dia 24, em Icaraizinho de Amontada e o encerramento, que acontece dia 25, será na praia do preá, em cruz.