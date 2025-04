Prefeitura de Sobral investe R$ 200 mil para realização de jogos do Fortaleza BC pelo NBB

Dentro de quadra, o Fortaleza começou bem sua passagem pela Princesa do Norte. No primeiro jogo, venceu o Corinthians por 79 a 67

Na noite desta última segunda-feira, 7, o Fortaleza Basquete Cearense teve como casa a cidade de Sobral. E assim será na quinta-feira, 10. Isso porque, a prefeitura do munícipio do norte do estado realizou um investimento de R$ 200 mil na realização do jogos contra os paulistas Corinthians e Pinheiros.

No total, esse valor, conforme divulgado no Diário Oficial do Munícipio foi destinado para ambos os jogo, não de forma individual. Para além disso, houveram contrapartidas do clube, como, por exemplo, entrada gratuita para os torcedores.