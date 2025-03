Thiago Monteiro chega à final no Chile e volta ao top 100 do mundo

Principal favorito do torneio, o cearense derrotou o italiano Ignacio Buse por 2 sets a 0, parciais 7/5 e 7/6(4). Resultado faz Monteiro voltar a ser o segundo melhor brasileiro do ranking

Cabeça-de-chave número 1 do Challenger de Santiago, no Chile, o cearense Thiago Monteiro venceu o italiano Ignacio Buse por 2 sets a 0, parciais 7/5 e 7/6(4), neste sábado, 15, e vai encarar o colombiano Daniel Elahi Galán na decisão. A final será neste domingo, 16, em horário ainda não definido.

Com o resultado, Monteiro vai ganhar pelo menos sete posições no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), voltando ao top-100 do mundo. Atualmente, ele é o 105º do mundo, mas vai subir para 98º se perder e 96º se derrotar Galán, que entrou no torneio como o segundo favorito.