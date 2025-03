Cearense Thiago Monteiro comanda Hugo Calderano em torneio mundial de tênis de mesa

Já fora das competições como atleta, Thiago Monteiro se dedicou, nos últimos anos, à carreira de treinador. No final de 2024, foi convidado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) para comandar a equipe técnica do Brasil no ciclo para as Olimpíadas de Los Angeles 2028. Em entrevista ao jornal Esportes O POVO , o cearense contou sobre a aproximação com Hugo Calderano.

Entre os dias 11 e 16 deste mês, Hugo Calderano, principal nome brasileiro do tênis de mesa atualmente, disputará o WTT Champions Chongqing, uma das competições mais importantes no calendário da modalidade. Um detalhe interessante é que o atleta terá ao seu lado um treinador cearense: Thiago Monteiro , que, em sua carreira como jogador, participou de três Olimpíadas e conquistou oito medalhas em Jogos Pan-Americanos.

“Estamos começando a passar mais tempo juntos agora. Eu já tinha uma relação boa com os jogadores, e isso tem ajudado. No entanto, leva algum tempo, embora as coisas estejam caminhando bem. Minha relação com ele sempre foi boa, agora muda um pouco pela minha função, mas o convívio tem sido bom”, disse.

Sobre a disputa do WTT Champions Chongqing, que acontece na China e é o primeiro dos seis torneios da série WTT Champions da temporada, Thiago Monteiro destacou que, embora Hugo Calderano já esteja habituado ao nível da competição, para ele o momento marca o início de uma etapa inédita no tênis de mesa.

“É uma competição importante, mas já faz parte do dia a dia de um jogador do nível do Hugo, é algo natural para ele. Para mim, é o começo de uma nova fase da carreira dentro do tênis de mesa, agora como treinador do Brasil, pois eu também já fui para a Copa do Mundo e Olimpíada como treinador. Estamos aqui pelo desafio e pela paixão pelo esporte, não por outros motivos”, comentou.

Thiago Monteiro enfatizou que o torneio está entre os principais da hierarquia do circuito de tênis de mesa profissional. Além da premiação em dinheiro, a competição também vale pontos no ranking - atualmente, Hugo Calderano ocupa a sétima posição do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).