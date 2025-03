GP da Austrália na F1: tudo sobre 1ª corrida da temporada da Fórmula 1

O GP da Austrália acontecerá neste fim de semana e vai abrir a temporada de 2025 da Fórmula 1 / Crédito: Reprodução / WILLIAM WEST / AFP

A Fórmula 1 está de volta para a temporada de 2025, com 20 pilotos prontos para acelerar em Albert Park no Grande Prêmio da Austrália. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp No calendário atual, o holandês Max Verstappen enfrentará o desafio de evitar o que aconteceu com pilotos como Hamilton e Vettel, que, assim como o atual tetracampeão, foram desbancados no ano em que buscavam o quinto título.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quanto à corrida, Verstappen retorna como o atual campeão de pilotos. No entanto, a McLaren está em destaque no grid, já que Lando Norris e Oscar Piastri aparecem como nomes a serem presentes.

Além disso, não se pode esquecer que este fim de semana marca a tão esperada estreia de Lewis Hamilton pela Ferrari. GP da Austrália na F1: mudanças e expectativas para a primeira corrida

A temporada marca o 75º aniversário da F1 e será a última dentro da atual era regulatória do esporte, iniciada em 2014, quando os motores V-8 foram substituídos pelos V-6 turbo-híbridos. Esse formato híbrido V-6 permanecerá na nova era da F1, que começa em 2026, mas com maior potência no sistema elétrico. Alain Prost disse que ter equipe própria na F1 foi seu ‘maior erro’; SAIBA MAIS



As dez equipes da Fórmula 1 receberam evoluções significativas em seus carros para o início da temporada de 2025 no Grande Prêmio da Austrália. Como se trata da primeira corrida do ano, as equipes fazem referência às mudanças inovadoras nos carros que encerraram a temporada passada, após os últimos desenvolvimentos serem enviados à FIA durante o fim da semana de corrida em Abu Dhabi. GP da Austrália na F1: estreia de cinco novos pilotos

Enquanto a F1 continua a se preparar para essa nova era, a temporada de 2025 não traz muito em termos de novos designs de carros, embora cinco novos pilotos se juntando ao grid devam trazer algumas surpresas.

Eles incluem Andrea Kimi Antonelli na Mercedes-Benz AMG, Jack Doohan na Alpine, Oliver Bearman na Haas, Isack Hadjar na RB, e o brasileiro Gabriel Bortoleto na Sauber. Mudanças entre as equipes

O talentoso Liam Lawson também retorna, agora com uma vaga em tempo integral na Red Bull Racing. Além disso, quatro pilotos trocaram de equipe para esta temporada: Lewis Hamilton ✅ Ferrari



Carlos Sainz ✅ Williams



Nico Hülkenberg ✅Sauber



Esteban Ocon ✅ Haas

GP da Austrália na F1: onde e quando assistir ao vivo

Abrindo oficialmente a temporada, o GP da Austrália começa nesta sexta-feira, 14, quando as equipes levam seus carros e pilotos para os primeiros treinos técnicos.