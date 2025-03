Etapa em Fortaleza da corrida Santander Track Field é realizada neste domingo (16/3)

As inscrições são realizadas pelo aplicativo TFSports e os competidores irão receber um kit com camisa e mochila

As inscrições são realizadas pelo aplicativo TFSports e os competidores irão receber um kit com camisa e mochila. A retirada dos kits será feita de forma presencial, entre os dias 12 e 15 de março, de 10 às 22 horas, na loja Track&Field do Shopping Del Paseo.

A Santander Track&Field Run Series, corrida de rua que possui 20 anos de existência, será realizada em Fortaleza no dia 16 de março. O evento, que afirma ser a maior corrida em número de provas da América Latina, terá percursos de 5km, 10km e 15km. A largada está prevista para às 5h30min, na Avenida Santos Dumont 3131.

Bibiana Berg, head de Experiência & Cultura do Santander Brasil, afirma que o evento demonstra o crescimento das corridas de rua no país.

"Este novo ano de Santander Track&Field Run Series reforça nosso compromisso com a promoção do esporte e da qualidade de vida em todo o Brasil. Com público recorde e dezenas de etapas espalhadas pelo país, o circuito mostra a popularidade da modalidade e a riqueza da nossa diversidade cultural e geográfica".

O Santander Track&Field Run Series afirma reunir anualmente mais de 200 mil atletas nas cerca de 75 etapas realizadas pelo país. O banco é o patrocinador principal do evento desde 2018, que também possui as empresas Vivo, 3 Corações, Minalba e Rhodia no quadro de parceiros.

Serviço: